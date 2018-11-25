"İstanbul Havalimanı, lojistik için yeni açılımlar sağlayacak"

ÖMER FARUK CEBECİ - Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'nın lojistik sektörü için yeni açılımlar sağlayacağını söyledi.

Eldener, Sakarya Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi'nin iş birliğinde düzenlenen "2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi"nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, lojistik ve dış ticaretin, dünyanın her yerinde aynı şekilde yapılan belki de en küreselleşmiş meslek olduğunu belirtti.

Bir malın üretimden tüketime kadar olan tedarik zincirini, lojistik sektörü olarak yerine getirmeye çalıştıklarını anlatan Eldener, dernek olarak 500 üye iş yeri ve yaklaşık 70 bin çalışan sayısına sahip olduklarını kaydetti.

- "Endüstri 4.0'ı en hızlı şekilde uyarlayacak sektör"

Lojistik ve ulaştırma dünyasının teknolojiyi de çok yakından kullandığına işaret eden Eldener, "Endüstri 4.0'ı belki de iş yapış şekillerine en hızlı şekilde uyarlayacak sektörlerin başında geliyor. Türkiye'de çok ciddi bir ihracat hamlesi var. Biz ihracatla kendimize çıkış yolu arıyoruz ve bulduğumuzu da düşünüyorum. Bu noktada da lojistik sektörü hizmet ihracatçılığının en önemli bileşenlerinden birisidir. Toplam hizmet ihracatının yüzde 80'ini gerçekleştiren bir sektör. Bu nedenle hem ihracatta hem malların zamanında hasarsız bir şekilde yerine ulaştırılmasında son derece anahtar görevini gören bir sektörün temsilciyiz." diye konuştu.