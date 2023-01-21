İstanbul Havalimanı metrosunun fiyatı ne kadar olacak? Bakan Karaismailoğlu canlı yayında duyurdu

İstanbul ulaşım master planı sorunları çözecektir. İstanbul genelinde raylı sistemleri 3 milyon kişi kullanıyor. İETT'yi ise 4,5 milyon kişi kullanıyor. Bu otobüslerin yenilenmesi gerekiyor. İstanbul'un ulaşım sorununun çözülmesi için raylı sistem projelerinin bir an önce bitmesi gerekiyor. Birinci öncelik raylı sistem yatırımları, ikinci öncelik de otoyol yatırımlarının bitmesi gerekiyor.