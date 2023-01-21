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İstanbul Havalimanı metrosunun fiyatı ne kadar olacak? Bakan Karaismailoğlu canlı yayında duyurdu

21.01.2023 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Havalimanı metrosunun açılışına saatler kala özel yayında konuşan Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı metro ücretinin ne kadar olacağını açıkladı. Karaismailoğlu ayrıca İstanbul'daki trafik ve taksi sorununa ilişkin olarak da konuştu. İşte haberin detayları...

İstanbul Havalimanı metrosunun fiyatı ne kadar olacak? Bakan Karaismailoğlu canlı yayında duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı metrosunun açılışına saatler kala NTV özel yayınında gazeteci Ahmet Arpat'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

  • İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk etabı 34 kilometre uzunluğuyla rekorların kırıldığı bir proje oldu.

  • Diğer etapların tamamlanmasıyla 69 kilometrelik uzunluğu ulaşacak hatla Avrupa yakası çevrilecek.

  • Metroda akıllı tünel sistemi kullanıldı. Sıfırdan yaratılan bir sistem kuruldu. Tamamen yerli ve milli imkanlarla yapıldı. Diğer metrolarda da bu sistem kullanılabilecek. Sistem tek bir kumanda merkezinden yönetilebilecek.

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İSTANBUL HAVALİMANI METRO ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

  • İstanbul Havalimanı Metro ücreti, kısa mesafe 9.90 lira olacak, mesafe uzadıkça 12 liraya çıkacak.

YOLCULUK SÜRESİ KADAR OLACAK?

  • Metro, saatte 120 kilometre hıza ulaşacak. Avrupa'nın en hızlı metrosu olacak. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidilecek.

BAKIRKÖY-BAĞCILAR-GÜNGÖREN METRO HATTI

  • İstanbul'un Bakırköy-Bağcılar-Güngören metro hattı bu yıl içerisinde tamamlanacak.

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AKM-GAR-KIZILAY METRO HATTI HİZMETE GİRİYOR

  • Ankara'daki AKM-Gar-Kızılay metro hattını şubat ayında hizmete açacağız.

İSTANBUL'DA TRAFİK VE TAKSİ SORUNU

  • İstanbul ulaşım master planı sorunları çözecektir. İstanbul genelinde raylı sistemleri 3 milyon kişi kullanıyor. İETT'yi ise 4,5 milyon kişi kullanıyor. Bu otobüslerin yenilenmesi gerekiyor. İstanbul'un ulaşım sorununun çözülmesi için raylı sistem projelerinin bir an önce bitmesi gerekiyor. Birinci öncelik raylı sistem yatırımları, ikinci öncelik de otoyol yatırımlarının bitmesi gerekiyor.

  • Raylı sistem 3 milyon kişi, İETT 4,5 milyon, minibüsler 3,5 milyon yolcu taşıyor. Taksi bu yolcuların yalnızca yüzde 10'unu taşıyor. Sorun taksi sayısı değil, eğitim sorunu var. İstanbul'da şu an da 3 bin 200 taksi kullanıma alındı.

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KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM YOK

  • 2023'te köprü ve otoyollara zam yapılmayacak. Karar yılın tamamını kapsayacak. Farkı devlet karşılayacak.
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Adil Karaismailoğlu metro istanbul havalimanı metro

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