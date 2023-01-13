SON DAKİKA | Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının açılış tarihi belli oldu

Son dakika: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının ne zaman açılacağı belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hattın 22 Ocak'ta açılacağını duyurdu.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattında incelemelerde bulundu, ardından gazetecilere açıklama yaptı.

"KAĞITHANE'DEN 24 DAKİKADA HAVALİMANINA ULAŞILABİLECEK"

Bakan Karaismailoğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımızı, 22 Ocak 2023 pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile hizmete açıyoruz.

Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir.

Dünyanın en teknolojik ve modern kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 96 km’lik 6 hatta İstanbul için çalışıyoruz."

