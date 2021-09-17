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  4. İstanbul Havalimanı'nda korkunç ölüm! Midesinde kokain patladı

İstanbul Havalimanı'nda korkunç ölüm! Midesinde kokain patladı

17.09.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'dan Türkiye'ye gelen uyuşturucu kuryesinin midesine bulunan kokain kapsülleri patladı. Aniden fenalaşarak yere düşen kurye, hayatını kaybetti. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda yaşandı.

Kokain kapsüllerini yutan Ekvador uyruklu 45 yaşındaki uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor; aktarmalı olarak Ekvador'a gitmek üzere İspanya'nın başkenti Madrid'den İstanbul'a geldi. Ekvador'un başkenti Kito'ya uçmak için İstanbul Havalimanı'nın Giden Yolcu Katı'nda bekleyen şahıs, saat 21.00 sıralarında fenalaştı. Yere düşen şahıs başını da sert zemine vurarak ağır yaralandı.

ÖLÜM ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Havalimanında görevli polis memurları hemen duruma müdahale etti ve sağlık ekipleri de olay yerine gönderildi. Sedye ile hastaneye kaldırılan Zambrano Xavier Fernando Loor, hayatını kaybetti. O anlar İstanbul Havalimanı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

MİDESİNDEN 400 GRAM KOKAİN ÇIKARTILDI

Uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor'un cansız bedeni otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede uyuşturucu kuryesinin midesinden çok sayıda kapsül çıkartıldı. Kapsüllerde toplam 400 gram kokain maddesi çıkartıldı. Zanlının midesindeki kapsüllerden ikisinin patladığı ve bu nedenle bilincini kaybederek yere düştüğü tespit edildi.

(İHA)

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