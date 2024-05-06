HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.05.2024 15:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edildiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ihanet' çıkışı: Serzenişler artıyor, farkındayızCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ihanet' çıkışı: Serzenişler artıyor, farkındayız
Büyük iddia: 'Etrafını kuşatıyorlar!'Büyük iddia: 'Etrafını kuşatıyorlar!'
Tankların yürümesi normalmişTankların yürümesi normalmiş
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı terörist
En Çok Okunan Haberler
Maddi kriz onları da vurdu! Ücretler 10 kat artınca...

Maddi kriz onları da vurdu! Ücretler 10 kat artınca...

G.Saray-Sivasspor maçının skorunu 1 saat öncesinden nokta atışı bildi! Görenler inanamadı

G.Saray-Sivasspor maçının skorunu 1 saat öncesinden nokta atışı bildi! Görenler inanamadı

Belediye başkanı yeğenini şirkete yönetici olarak atadı! Sosyal medya hamlesi gecikmedi

Belediye başkanı yeğenini şirkete yönetici olarak atadı! Sosyal medya hamlesi gecikmedi

Okuldan atılan kız öğrenci silahla liseyi bastı! Dehşet anları kamerada

Okuldan atılan kız öğrenci silahla liseyi bastı! Dehşet anları kamerada

Anketten sitem çıktı! CHP'li seçmen fire verdi

Anketten sitem çıktı! CHP'li seçmen fire verdi

Böylesi görülmedi! Eşeklere düğün yapıp balayına gönderdiler

Böylesi görülmedi! Eşeklere düğün yapıp balayına gönderdiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.