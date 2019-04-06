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İstanbul Havalimanı yolculara kapılarını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 11:59 | Son Güncelleme

ATATÜRK  Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılması ve büyük taşınmanın büyük oranda tamamlanmasının ardından İstanbul Havalimanı saat 10.00 itibariyle yolculara kapılarını açtı.  Taşınma operasyonu kapsamında Atatürk ve İstanbul Havalimanı'nda 12 saat uçuşların durdurulmasının ardından bugün saat 14.00 itibariyle Türk Hava Yolları'nın (THY)'nin Ankara seferiyle uçuşlar yeniden başlayacak.

İstanbul Havalimanı yolculara kapılarını açtı

İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılması ve büyük taşınmanın büyük oranda tamamlanmasının ardından İstanbul Havalimanı saat 10.00 itibariyle yolculara kapılarını açtı.
Taşınma operasyonu kapsamında Atatürk ve İstanbul Havalimanı'nda 12 saat uçuşların durdurulmasının ardından bugün saat 14.00 itibariyle Türk Hava Yolları'nın (THY)'nin Ankara seferiyle uçuşlar yeniden başlayacak. Taşınmanın büyük oranda tamamlanmasının ardından İstanbul Havalimanı'nın kapıları saat 10.00 itibariyle yolculara açıldı. Havalimanına gelen yolcular check-in kontuarlarına gelerek bilet işlemlerini yaptırdı. Bu arada havalimanına gelen Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcularla sohbet etti. Barselona'ya gitmek için havalimanına gelen ve ilk check-in işlemini yaptıran Gürkan Ateş'e biletini teslim eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yolcularımızı karşıladık. İlk check-in yapan yolcumuzla sağ olsun foto çektirdik' paylaşımında bulundu.

YOLCULARDAN HAVALİMANINA TAM NOT

Torunlarını görmek için Kanada'ya giden Cem Eralp, "Yeni havalimanımız hem milletimize hem ülkemize hayırlı olsun. Atatürk Havalimanı'nı daha önce kullandık. Burası çok güzel harika bir havalimanı olmuş. Gururlanabileceğimiz bir havalimanı olmuş" dedi. Eşi Songül Eralp ise "Güzel ve rahat bir havalimanı olmuş. Biraz tereddüt olmasına rağmen havalimanına rahat geldik. Ülkemiz için çok seviniyorum. Bundan sonra tercihimiz burası" diye konuştu.

Yolculardan Kurban Aşkın ise, "Bu havalimanı çok gerekiyordu. Gerçekten Atatürk Havalimanı artık yetmiyordu. İlk kez buraya geliyorum ve İstanbul Havalimanı'nı çok beğendim. Burayı yapan herkesten Allah razı olsun. Süper bir şey. Uçuşumuzdan 4 saat önceden geldim. Televizyonlarda erken gelin denilince biz de erken geldik" şeklinde konuştu. Havalimanına sabah saatlerinde gelen yabancı yolcular ise İstanbul Havalimanı'nı çok beğendiklerini dile getirerek, "Muhteşem bir havalimanı olmuş. Dubai Havalimanı'na benziyor" dediler.

(FOTOĞRAF)

İstanbul Havalimanı yolculara kapılarını açtıİstanbul Havalimanı yolculara kapılarını açtıİstanbul Havalimanı yolculara kapılarını açtıİstanbul Havalimanı yolculara kapılarını açtı

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