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İstanbul Havalimanı'nda 30 bin yolcuya koronavirüs testi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 08:52 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'na kurulan koronavirüs test merkezinde 1,5 aylık süre içerisinde 30 bin yolcunun PSR testi yaptırdığı öğrenildi. Yolcuların büyük çoğunluğunu ise Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşlar oluşturdu.

İstanbul Havalimanı'nda 30 bin yolcuya koronavirüs testi yapıldı

İstanbul Havalimanı'nda 11 Haziran tarihi itibariyle yurt dışı uçuşlar başladı. Yurt dışına giden ve gelen yolcuların koronavirüs testlerinin yapılması için havalimanında dış hatlar terminalinde iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda test merkezi kuruldu. 6 Temmuz'da yolculara hizmet vermeye başlayan merkezde bu zamana kadar 30 bin yolcunun koronavirüs testi yaptırdığı öğrenildi. Test yaptıran yolcuların büyük çoğunluğu ise Almanya'da karantinaya girmek istemeyen gurbetçi vatandaşlar oluşturuyor. Test yaptırmak isteyen yolcular, belirlenen 250 TL'lik ücreti ödeyip kayıt işlemi yaptırıyor. Yolcular daha sonra kabinlere giderek sağlık görevlileri tarafından boğaz ve burundan sürüntüler alınıyor. Bu örnekler havalimanı içerisinde kurulan laboratuvara götürülerek analiz yapılarak yaklaşık 5 saat içerisinde sonuçlar belli oluyor. Test sonucu pozitif çıkan yolcuların uçuşları iptal edilerek detaylı tetkiklerin yapılması için hastaneye sevk edilirken, sonuçları negatif çıkan yolcular ise uçuşlarına devam ediyor.

(DHA)

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