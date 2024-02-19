HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Havalimanında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Havalimanında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı

19.02.2024 18:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı'nda yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyada “Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2.5 saat rehin kaldı" şeklinde yapılan paylaşımların ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Havalimanında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Havalimanı'nda 17 Şubat 2024 günü annesinin lisanı nedeniyle kendini anlatamadığını, 2.5 saatte dışarıya çıkamadığını, yetkililerin annesiyle ilgilenmediğini ve mağdur olduğunu belirterek çektiği kaydı yayınladığı iddia edilen şüpheli hakkında olayın gerçeği yansıtmaması nedeniyle TCK 217/A maddesi gereğince "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.

VALİLİK DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Valiliğince dün yapılan açıklamada da, "S.Ç. isimli yolcu, Van’dan İstanbul Havalimanı’na gelmiştir. Yolcu ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatli Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı, Van’dan hareket ederken anlaşılmış ve İstanbul Havalimanı’nda gerekli talep, uçak ekibi tarafından yapılmıştır. Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda yolcuya uçaktan inişinden, Havalimanı çıkış noktasına kadar talep edilen hizmet verilmiştir. Yaşlı vatandaşımızla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir il bu olayı konuşuyor! Cezaevinden firar etti, dehşet saçtıBir il bu olayı konuşuyor! Cezaevinden firar etti, dehşet saçtı
Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan 'Marmara' uyarısı! "Denizdeki faylar, 7.2 ile 7.4 büyüklükte deprem üretir"Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan 'Marmara' uyarısı! "Denizdeki faylar, 7.2 ile 7.4 büyüklükte deprem üretir"
Koparanlara 387 bin TL ceza! Güzelliği görenleri büyülüyorKoparanlara 387 bin TL ceza! Güzelliği görenleri büyülüyor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı
En Çok Okunan Haberler
Mesai saatlerinin düşürülmesi ücretleri nasıl etkileyecek?

Mesai saatlerinin düşürülmesi ücretleri nasıl etkileyecek?

988 liralık hesaba 308 bin lira bahşiş bıraktı! Sebebi ağlattı

988 liralık hesaba 308 bin lira bahşiş bıraktı! Sebebi ağlattı

İlber Ortaylı damga vurduğu törenle ilgili ilk kez konuştu! "Kim olduğunu bilmiyorum, işte o kadar"

İlber Ortaylı damga vurduğu törenle ilgili ilk kez konuştu! "Kim olduğunu bilmiyorum, işte o kadar"

7 üzeri deprem beklenen illeri bir bir sıraladı: Büyük yıkım yaşanacak

7 üzeri deprem beklenen illeri bir bir sıraladı: Büyük yıkım yaşanacak

Alınacak bu tedbirle amaçlanan hedef belli oldu!

Alınacak bu tedbirle amaçlanan hedef belli oldu!

Katilin kardeşi Büyükşehir Belediye Başkan adayı!

Katilin kardeşi Büyükşehir Belediye Başkan adayı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.