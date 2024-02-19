İstanbul Havalimanında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Havalimanı'nda 17 Şubat 2024 günü annesinin lisanı nedeniyle kendini anlatamadığını, 2.5 saatte dışarıya çıkamadığını, yetkililerin annesiyle ilgilenmediğini ve mağdur olduğunu belirterek çektiği kaydı yayınladığı iddia edilen şüpheli hakkında olayın gerçeği yansıtmaması nedeniyle TCK 217/A maddesi gereğince "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.

VALİLİK DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Valiliğince dün yapılan açıklamada da, "S.Ç. isimli yolcu, Van’dan İstanbul Havalimanı’na gelmiştir. Yolcu ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatli Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı, Van’dan hareket ederken anlaşılmış ve İstanbul Havalimanı’nda gerekli talep, uçak ekibi tarafından yapılmıştır. Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda yolcuya uçaktan inişinden, Havalimanı çıkış noktasına kadar talep edilen hizmet verilmiştir. Yaşlı vatandaşımızla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





