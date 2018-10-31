İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli yurt dışı sefer Kıbrıs'a

İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı tarifeli seferi gerçekleştiren Türk Hava Yollarının (THY) "TK 978" sefer sayılı uçağı, TSİ 18.55'te KKTC'ye indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı tarifeli sefer, KKTC'deki Ercan Uluslararası Havalimanı'na Boeing - 737 tipi uçakla yapıldı.

TSİ 18.55'te Ercan Havalimanı'na inen uçak, su takıyla karşılandı.

- "Tarihi bir an yaşıyoruz"

Uçağın gelişi dolayısıyla düzenlenen törene katılan KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferinin KKTC'ye yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Tarihi bir an yaşıyoruz." dedi.

Bunun Türkiye'nin KKTC'ye verdiği önemin bir göstergesi olduğuna işaret eden Atakan, İstanbul Havalimanı'nın açılışında da bulunduğunu hatırlattı.

Atakan, KKTC'ye ulaşımın en önemli yolunun havalimanları olduğuna dikkati çekerek, İstanbul Havalimanı'ndan KKTC'ye sefer ağı oluşturmanın önemine işaret etti.

Yolculardan Betül Atakoğlu da ilk yurt dışı seferinde bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Ülkemize, memleketimize hayırlı olsun." dedi.

İstanbul Havalimanı'nın muhteşem olduğunu söyleyen Kerem Özdemir ise "Tamamlasın daha da güzel olacak." diye konuştu.

Öte yandan Ercan Havalimanı İşletmeciliği, İstanbul Havalimanı'ndan ilk seferi yapan yolcuları çiçeklerle karşıladı.

