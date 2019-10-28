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İSTANBUL- HIRSIZIN APARTMANIN 2. KATINA 'ÖRÜMCEK ADAM' GİBİ TIRMANMASI KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

Kadıköy, Bahçelievler ve Bağcılar'da 3 ayrı eve giren hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)
Kadıköy, Bahçelievler ve Bağcılar'da 3 ayrı eve giren hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin Kadıköy Acıbadem Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katına birinci kattaki pencere korkuluklarını kullanarak tırmanması kameraya yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Kadıköy, Bahçelievler ve Bağcılar'daki üç evden sadece cep telefonu ve bir miktar paranın çalınması ihbarları üzerine çalışma başlattı. Ekipler evlerin çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Kenan Y. (37) 14 Ekim'de Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde yakalandı.
Kenan Y.(37)'nin 23 Haziran tarihinde Acıbadem Mahallesi'nde girdiği evden 2 adet cep telefonu, 25 Ağustos tarihinde Bahçelievler Hürriyet Mahallesinden 2 adet cep telefonu ve 300 lira nakit para çaldığı öğrenildi. Şüphelinin son hırsızlık olayında 8 Ekim tarihinde Bağcılar Hürriyet Mahallesi'nden bin 700 lira nakit para çaldığı belirtildi. Şüphelinin 10 adet suç kaydı ve 3 adet aranması olduğu bildirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TIRMANMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Şüphelinin Kadıköy Acıbadem Mahallesi üzerinde bulunan bir apartmana 23 Haziran tarihinde sabah saatlerinde penceredeki demir korkuluklardan 2. kata tırmanması güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-(Güvenlik kamerası)
-Şüphelinin keşif yaparak sokakta yürümesi
-Şüphelinin apartman penceresindeki korkuluklardan tırmanma anı
-Şüphelinin şube çıkışı
-(Aktüel)
-Şüphelinin şube çıkışı

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