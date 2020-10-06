İstanbul için çok kritik kuraklık uyarısı: 70-80 günlük su kaldı

Türkiye'de bu yıl sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Özellikle eylül Türkiye’de son yılların en sıcak ve kurak yıllarından biri yaşandı. Sıcaklıklar yıl boyu mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Eylül ayında ortalama 65 kilogram yağış düşmesi beklenen İstanbul’a, yalnızca 22 kilogram yağış düştü. Bu durum barajlardaki doluluk oranının da azalmasına neden oldu. İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı, yüzde 35’lere kadar geriledi. İstanbul’un önemli su kaynaklarından Sazlıdere Barajı’nın suyunun her geçen gün çekilmesi ve baraj tabanındaki derin çatlaklar ise endişe verici. Doluluk oranı yüzde 9,67’ye kadar gerileyen barajdaki kuraklık, havadan da görüntülendi.

YAĞIŞ ORTALAMASI 65 KİLOGRAM OLAN EYLÜL AYINDA 22 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Bu yıl sıcaklıkların mevsim normali değerlerinin üzerinde seyrettiğini ve yağış ortalamalarının çok düşük olduğunu ifade eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, şunları söyledi:

“Bu günler aslında su yılının başlangıcı. Su yılı 1 Ekim’de başlıyor, 30 Eylül’de bitiyor. Geçen kış da su yılı açısından yağışlar çok bol değildi. Yaz ayları ve bahar aylarında çok kuvvetli yağışlar almadık. Sel oluşturacak yağışlar meydana geldi. Özellikle Karadeniz’deki sel olayları, Akdeniz’de olan hortum olayları gibi meteorolojik karakterli afetler daha fazla oldu. Yakın zamanda da zaten İstanbul ve çevresinde kuvvetli dolu yağışları gördük. Yer yer bu dolular ceviz büyüklüğüne kadar ulaştı ki bundan 3 yıl kadar önce neredeyse beyzbol topu büyüklüğü kadar dolu taneleri oluşmuştu. Bu seneki yağışları göz önüne aldığımızda, yaz ayları oldukça kurak geçti. Sadece Haziran biraz yağış ortalamalarının üzerine çıktı. Ama Temmuz, Ağustos’ta yağışlar mevsim normali değerlerinin çok daha altında oldu. Eylül’de biraz daha yağış olur ihtimali hesaplanıyordu ama eylülün de çok yağışlı geçtiğini söylemek mümkün değil. Normalde eylül ayının yağış ortalaması 65 kilogram ama şu anda İstanbul’da ölçtüğümüz değerler 22 kilogram yani 3’te 1 oranında yağış düşmüş vaziyette.”