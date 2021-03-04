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  4. İstanbul için korkutan 'deprem' senaryosu! İşte risk altındaki ilçeler

İstanbul için korkutan 'deprem' senaryosu! İşte risk altındaki ilçeler

04.03.2021 10:06 | Son Güncelleme:
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İstanbul için korkutan 'deprem' senaryosu! İşte risk altındaki ilçeler

İstanbul'da muhtemel şiddetli depremde 53 bin binanın ağır hasar alması beklenirken, bu binalarda 174 bin 296 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Çok ağır hasar alması beklenen binaların en yoğun bulunduğu ilçeler ise Fatih, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Bağcılar olarak açıklandı.

İstanbul'da, olası 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde 13 bin 492 binanın çok ağır, 39 bin 325 binanın ağır, 136 bin 746 binanın orta, 300 bin 963 binanın ise hafif hasar alması öngörülüyor.

174 BİN 296 KİŞİ BU BİNALARDA YAŞIYOR

Çok ağır ve ağır hasar alması beklenen binalarda 174 bin 296 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

ÇOK AĞIR VE AĞIR HASAR ALMASI BEKLENEN BİNALARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

Çok ağır hasar alması beklenen binaların en yoğun bulunduğu ilçeler 2 bin 83 adetle Fatih, 1.240 ile Küçükçekmece, 796 ile Bağcılar ve Bahçelievler olurken, Büyükçekmece'de 6 bin 622, Fatih'te 3 bin 496, Küçükçekmece'de 2 bin 616 adet binanın ağır hasar alması bekleniyor

Bakan Kurum'dan İstanbul için korkutan deprem açıklamasıBakan Kurum'dan İstanbul için korkutan deprem açıklaması

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkanı Haluk Sur, "Kentsel dönüşümü hızlandırmak için önemli kararlar hayata geçmeye başladı. Binası çok ağır ve ağır hasar alması beklenen vatandaşlar bir an önce kentsel dönüşüm için kolları sıvamalı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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