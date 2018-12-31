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İstanbul için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı! O tarihe dikkat...

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 12:57 | Son Güncelleme

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul için kuvvetli kar ve fırtına uyarısında bulundu. Öztel, İstanbul'da cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek kuvvetli kar yağışı için vatandaşları uyardı.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Türkiye'nin Balkanlardan gelen ikinci bir soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini söyledi.

Buna göre, İstanbul için kritik gün Perşembe. Perşembe akşamından itibaren kentte soğuk hava ile birlikte kar yağışı bekleniyor.

Cuma günü etkisini artıracak olan yağışlar, zaman zaman tipi ve fırtınaya dönüşebilir. Bu neden kentte deniz ulaşımında aksamalar, hava ulaşımında ise gecikmeler yaşanabilir.

İstanbul'da kar yağışı Cumartesi ve Pazar günleri de etkisini sürdürecek. 3 gün sürecek yağışını kentin bütün semtlerinde beyaz örtü bırakması bekleniyor.

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Habertürk Hüseyin Öztel istanbul kar yağışı fırtına

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
olmuyor işte tutmuyor hava durumunu rahat bırakın bari AKP iktidarı
bu sefer doğru
Yağdır mevlam su,yağdır mevlam su,yağdır tutacak kadar kar,yağdır tutacak kadar kar..:)
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