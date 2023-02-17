İSTANBUL İFTAR SAATİ 17 ŞUBAT 2023: Akşam ezanı saat kaçta okunacak? Miraç Kandili orucu için ezan saatleri ve iftar vakti!

İstanbul iftar saati Miraç Kandili münasebetiyle oruç tutan vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen bu özel gün Müslümanlar için önemlidir. Çok sayıda vatandaş bugün camilere gidecek. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Miraç Kandili ezan saatleri ve iftar vakti merak konusu oldu. Peki, Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul iftar saati nedir? İşte 17 Şubat 2023 Cuma Miraç Kandili orucu için ezan saatleri ve iftar vakti...
İftar ezanı saati merak konusu oldu. Bilindiği üzere, oruç tutma zamanı tan yerinin ağarması (fecr-i sadık) ile başlar, güneşin batmasına kadar sürer. Oruca başlamaya imsak, orucu açmaya ise iftar vakti denir. İftar vakti, akşam ezanının okunmasıyla birlikte başlar.
İstanbul'da akşam ezanı 17 Şubat Cuma 2023 tarihinde saat 18.47'de okunacak.
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Miraç kelimesi “Yükselmek ve göğe yükselmek” gibi anlamlar taşımaktadır. Peygamberin Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün ise Miraç Kandili olarak bilinmektedir. Bu kutsal günle ilgili Diyanet’ten yapılan açıklamalar ise şöyle; Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade ediyor.
26 Ocak PERŞEMBE : Regaib Kandili
17 Şubat CUMA: Miraç Kandili
6 Mart PAZARTESİ: Berat Kandili
26 Eylül SALI: Mevlid Kandili