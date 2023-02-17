İSTANBUL İFTAR SAATİ 17 ŞUBAT 2023: Akşam ezanı saat kaçta okunacak? Miraç Kandili orucu için ezan saatleri ve iftar vakti!

İstanbul iftar saati Miraç Kandili münasebetiyle oruç tutan vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen bu özel gün Müslümanlar için önemlidir. Çok sayıda vatandaş bugün camilere gidecek. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Miraç Kandili ezan saatleri ve iftar vakti merak konusu oldu. Peki, Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul iftar saati nedir? İşte 17 Şubat 2023 Cuma Miraç Kandili orucu için ezan saatleri ve iftar vakti...

İFTAR EZANI KAÇTA OKUNACAK? (17 ŞUBAT 2023 CUMA)

İftar ezanı saati merak konusu oldu. Bilindiği üzere, oruç tutma zamanı tan yerinin ağarması (fecr-i sadık) ile başlar, güneşin batmasına kadar sürer. Oruca başlamaya imsak, orucu açmaya ise iftar vakti denir. İftar vakti, akşam ezanının okunmasıyla birlikte başlar.

İSTANBUL'DA AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

İstanbul'da akşam ezanı 17 Şubat Cuma 2023 tarihinde saat 18.47'de okunacak.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU İÇİN EZAN SAATLERİ VE İFTAR VAKTİ

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MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Miraç kelimesi “Yükselmek ve göğe yükselmek” gibi anlamlar taşımaktadır. Peygamberin Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün ise Miraç Kandili olarak bilinmektedir. Bu kutsal günle ilgili Diyanet’ten yapılan açıklamalar ise şöyle; Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade ediyor.

2023 KANDİLLER LİSTESİ

26 Ocak PERŞEMBE : Regaib Kandili

17 Şubat CUMA: Miraç Kandili

6 Mart PAZARTESİ: Berat Kandili

26 Eylül SALI: Mevlid Kandili

