HABER

İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'a müebbet hapis!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:46 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılandığı davada, 11 sanık ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'a müebbet hapis!

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti nihai kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan ve eski Albay Haydar Yalın'ın da arasında olduğu 11 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Bu sanıkların duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezalarını müebbet hapse indiren mahkeme heyeti, 28 sanığa da ''anayasayı ihlal etmeye yardım etme'' ve ''terör örgütüne üye olma'' suçlarından değişik oranlarda hapis cezaları verdi.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan 4 sanığın da tutuklanmasına hükmetti.

PARTNERGörenler tanıyamadıGörenler tanıyamadı
Robotik kodlama projeleriyle yarışmalara hazırlanıyorlarRobotik kodlama projeleriyle yarışmalara hazırlanıyorlar
Nisan ayında kar manzarasını kaçırmadılarNisan ayında kar manzarasını kaçırmadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gürcan Sercan FETÖ 15 Temmuz istanbul Jandarma

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

İznik'te endişelendiren görüntü! 'Kim yapıyor bilmiyorum ama...'

İznik'te endişelendiren görüntü! Eğer önüne geçilmezse...

Sözcü Gazetesi sahibi ve yazarları hakkında istenen ceza belli oldu

Sözcü davasında için istenen cezalar belli oldu!

Pompalı tüfekle sevgilisini vurmuştu, aşk mektuplarını delil olarak sundu

Pompalıyla sevgilisini vurmuştu! Aşk mektupları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.