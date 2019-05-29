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İstanbul il ve ilçe seçim müdürleri ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 12:59 | Son Güncelleme

İstanbul'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü ile 10 ilçe seçim kurulu müdürünün "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alındı.

İstanbul il ve ilçe seçim müdürleri ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "yerel seçimlerde sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı, oy usulsüzlüğünün ortaya çıkmasının engellendiği ve kamu görevlisi olmayanların sandık kurullarına atandığı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü F.Ş, ile Şişli, Beşiktaş, Fatih, Beyoğlu, Arnavutköy, Kağıthane, Sarıyer, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçe seçim müdürlerinin "şüpheli" sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
YSK 31 Mart yerel seçimi istanbul seçimi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yazık adamlara şimdi bunlar fetöcü pkk falanda derler adamların tek suçu seçimi akp kazanmaması kazansa birşey yoktu ah imamoğlu ah yaktın admları
Göstermelik olduğu her yerinden belli,eğer gerçekten ortada bir suç olsaydı tüm şehiri gözaltına alırdı AKP kolluk kuvvetleri.
BAKSEN ŞU İŞE...BUNLAR 24 HAZİRANDADA GÖREV ALANLARDI..NOLDUDA SUÇLU OLDULAR...TABİYA İMAMOĞLU KAZANDIYA SUÇLU ARIYORLAR..PEKİ YSK NE PEKİ ASIL SUÇLU ONLAR DEĞİLMİ..EN BÜYÜK SUÇLU ONLAR ONLAR..ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ DİYENİN HİÇMİ SUÇU YOK..O ZAMANDA KAYBETMİŞTİ...NİYE ARAŞTIRILMADI O ZAMAN HAA..BİZLER APTAL DEĞİLİZ APTAL..YETER BEA YETER..
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