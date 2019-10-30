HABER

İSTANBUL - İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN: (KAYIP AMBULANS) TAKİP EDİLİYOR, HIZLI BİR ŞEKİLDE BULUNUR

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 14:55 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR- İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR- İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

İstanbul'daki DEAŞ operasyonlarının sorulması üzerine Çalışkan, "Çalışmalarımız devam ediyor. Terörle mücadelede saniye atlamadan çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Çalınan ambulansla ilgili soru üzerine ise Çalışkan, "Takip ediliyor, hızlı bir şekilde bulunur" ifadelerini kullandı.

Görüntü DÖkümü:

-----------

-Çalışkan'ın açıklamaları

PARTNER Ünlü şarkıcıyı hiç böyle görmediniz! O fotoğrafı şaşkına çevirdi Ünlü şarkıcıyı hiç böyle görmediniz! O fotoğrafı şaşkına çevirdi
Belediye Başkanı 'Barış Pınarı Harekatı'na canlı yayınla asker selamı yolladıBelediye Başkanı 'Barış Pınarı Harekatı'na canlı yayınla asker selamı yolladı
Çukurca'da üretimi yapılan istiridye mantarına Irak'tan talepÇukurca'da üretimi yapılan istiridye mantarına Irak'tan talep
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
29 Ekim'de eylem arayışındaki terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 100 kişi gözaltına alındı

29 Ekim'i kana bulayacaklardı! 100 kişiye gözaltı

Fethiye'de kadın arkadaşını boğarak öldürdü, İstanbul'da teslim oldu

Elleriyle boğarak öldürdü, böyle itiraf etti

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat trafik kazası geçirdi

CHP'li milletvekili trafik kazası geçirdi

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

Kral, saray çalışanlarına kafayı taktı!

Kral, saray çalışanlarına kafayı taktı!

Artvin'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Bir yolcu otobüsü daha alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.