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İstanbul kırmızıya mı dönecek? İşte İstanbul'un koronavirüs risk haritasındaki yeri

16.03.2021 00:47 | Son Güncelleme:
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İstanbul kırmızıya mı dönecek? İşte İstanbul'un koronavirüs risk haritasındaki yeri

16 Milyon kişinin yaşadığı İstanbul, Koronavirüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarısının ardından İstanbullular, arama motorları üzerinden İstanbul kırmızıya mı döndü? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul risk haritasında hangi renkte? İşte, İstanbul’da son durum!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarda normalleşmeye yönelik adımların atılması ile Koronavirüs risk haritasında iller vaka sayılarına göre 4 gruba ayrıldı. En kalabalık şehirlerden biri olan İstanbul’un rengi risk haritasında turuncu olarak belirlendi. Ancak, Sağlık Bakanlığı tarafından tedbirlere yeterince uyulmadığı düşünülen İstanbul kırmızıya mı döndü? İşte, İstanbul’un Koronavirüs haritasındaki rengi!

İSTANBUL RİSK HARİTASINDA KIRMIZI MI OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden paylaştığı yeni haftalık vaka rakamlarını paylaştı.

Buna göre; 27 Şubat – 5 Mart haftası açıklanan son tabloda İstanbul’da vaka sayısı oranı 89.9’dan 111.57’ye çıktı. Bu oranla beraber İstanbul, kırmızı nokta barajını geçerek, çok yüksek riskli iller kategorisinde yer aldı.

YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE HANGİ YASAKLAR UYGULANIYOR?

Kırmızı kategoride yer alan illerde, cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, yasak yalnızca pazar günü var.

22.21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık. Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.

Yeme-içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri kapalı. Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.

Nikah ve düğünler, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

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koronavirüs (Covid-19) İstanbul Koronavirüs risk haritası

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