İstanbul kırmızıya mı dönecek? İşte İstanbul'un koronavirüs risk haritasındaki yeri

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarda normalleşmeye yönelik adımların atılması ile Koronavirüs risk haritasında iller vaka sayılarına göre 4 gruba ayrıldı. En kalabalık şehirlerden biri olan İstanbul’un rengi risk haritasında turuncu olarak belirlendi. Ancak, Sağlık Bakanlığı tarafından tedbirlere yeterince uyulmadığı düşünülen İstanbul kırmızıya mı döndü? İşte, İstanbul’un Koronavirüs haritasındaki rengi!

İSTANBUL RİSK HARİTASINDA KIRMIZI MI OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden paylaştığı yeni haftalık vaka rakamlarını paylaştı.

Buna göre; 27 Şubat – 5 Mart haftası açıklanan son tabloda İstanbul’da vaka sayısı oranı 89.9’dan 111.57’ye çıktı. Bu oranla beraber İstanbul, kırmızı nokta barajını geçerek, çok yüksek riskli iller kategorisinde yer aldı.

YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE HANGİ YASAKLAR UYGULANIYOR?

Kırmızı kategoride yer alan illerde, cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, yasak yalnızca pazar günü var.

22.21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.