HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Küçükçekmece’de taciz iddiası! Mahalle karıştı...

İstanbul Küçükçekmece’de taciz iddiası! Mahalle karıştı...

16.06.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de 14 yaşındaki kızın iş yerinde taciz edildiği iddiası sonrası ortalık karıştı. Mahalle sakinleri iş yerinin önünde toplanıp şahsı linç etmek istedi. Polis ekipleri ise şahsı gözaltına alarak zırhlı araçla emniyete götürdü.

İstanbul Küçükçekmece’de taciz iddiası! Mahalle karıştı...

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşlarındaki bir kız kozmetik ürünleri satan bir dükkana girdi.

Screenshot_5

Burada M.A. isimli bir şahsın kızı taciz ettiği iddiası ise ortalığı karıştırdı. Olayın duyurulmasının ardından esnaf ile mahalle sakinleri dükkana girip şahsı linç etmek istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenliği alan polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı.

Screenshot_6

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, olay yerine sevk edilen zırhlı araçla emniyete götürüldü. Toplanan kalabalık polis ekiplerince sakinleştirilerek dağıtıldı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yengesine kurşun yağdırdı! Merdivende...Yengesine kurşun yağdırdı! Merdivende...
Sağlık çalışanları ile ilgili flaş gelişme!Sağlık çalışanları ile ilgili flaş gelişme!
Arınç'ın ardından kürsüye çıktı ve... Dikkat çeken anlar!Arınç'ın ardından kürsüye çıktı ve... Dikkat çeken anlar!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: 'Bunu yaparsak kazandık demektir'

Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: 'Bunu yaparsak kazandık demektir'

Asgari ücrete ek zamla ilgili kritik görüşme!

Asgari ücrete ek zamla ilgili kritik görüşme!

Son ankette çok çarpıcı tablo! Sıralama değişmedi ama...

Son ankette çok çarpıcı tablo! Sıralama değişmedi ama...

Yunanistan bir kez daha karıştı! Çipras'tan Miçotakis'e uyarı: "Eğer gerekirse..."

Yunanistan bir kez daha karıştı! Çipras'tan Miçotakis'e uyarı: "Eğer gerekirse..."

"Her türlü bedeli ödedi" diye duyurdu! CHP'den dikkat çeken açıklama: Adayımız belli

"Her türlü bedeli ödedi" diye duyurdu! CHP'den dikkat çeken açıklama: Adayımız belli

İlginizi Çekebilir

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

61 yaşında 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olacak!

61 yaşında 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olacak!

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.