HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 75 şüpheli için gözaltı kararı

İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 75 şüpheli için gözaltı kararı

19.03.2021 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 16 ilde 75 şüphelinin yakalanması için yeni bir operasyon başlatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 16 ilde 75 şüphelinin yakalanması için yeni bir operasyon başlatıldı. Operasyonun hedefinde, kamuoyunda “Poyrazköy 1-2”, ‘‘Amirallere Suikast 1-2’’ ve ‘‘Kafes Eylem Planı’’ gibi kumpas soruşturmaları olarak bilinen dava dosyalarının hazırlanma aşamasında yer alan eski emniyetçiler bulunuyor.
Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin kumpas davalarını organize eden emniyet yapılanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda “Poyrazköy 1-2”, ‘‘Amirallere Suikast 1-2’’, ‘‘Kafes Eylem Planı’’ ve ‘‘ÇEV/ÇYDD’’ kumpas soruşturmaları olarak bilinen dava dosyalarının hazırlanma aşamasında yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerde çalışmış 67’si ihraç, 7si’i aktif ve biri emekli olmak üzere FETÖ üyesi toplam 75 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli toplam 16 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi. Başlatılan operasyonun devam ettiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak
Maltepe'de yangın: 1 kişi hayatını kaybettiMaltepe'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri

Marketlerin çalışma saatleri

Maltepe'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Maltepe'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Fahrettin Altun'dan CHP'li Özel'e tepki

Fahrettin Altun'dan CHP'li Özel'e tepki

Tarihçi Mehmet Genç vefat etti! Mehmet Genç kimdir?

Mehmet Genç kimdir?

Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti

Mehmet Genç hayatını kaybetti!

Van'da kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle öldürüp kaçtı

Van'da kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle öldürüp kaçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.