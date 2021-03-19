İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 75 şüpheli için gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 16 ilde 75 şüphelinin yakalanması için yeni bir operasyon başlatıldı. Operasyonun hedefinde, kamuoyunda “Poyrazköy 1-2”, ‘‘Amirallere Suikast 1-2’’ ve ‘‘Kafes Eylem Planı’’ gibi kumpas soruşturmaları olarak bilinen dava dosyalarının hazırlanma aşamasında yer alan eski emniyetçiler bulunuyor.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin kumpas davalarını organize eden emniyet yapılanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda “Poyrazköy 1-2”, ‘‘Amirallere Suikast 1-2’’, ‘‘Kafes Eylem Planı’’ ve ‘‘ÇEV/ÇYDD’’ kumpas soruşturmaları olarak bilinen dava dosyalarının hazırlanma aşamasında yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerde çalışmış 67’si ihraç, 7si’i aktif ve biri emekli olmak üzere FETÖ üyesi toplam 75 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli toplam 16 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi. Başlatılan operasyonun devam ettiği belirtildi.

