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İstanbul merkezli 3 ilde Adnan Oktar organize suç örgütüne operasyon

27.04.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 3 ilde Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında örgütle mücadele eden kamu görevlilerini sosyal medya üzerinden karalama çalışması yapan kişilerin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde Adnan Oktar organize suç örgütüne operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda örgütün lider ve yönetici grubunda yer alan şüphelilerin tutuklandığı tarihten sonra yeniden yapılanma sürecine girildiği tespit edildi. Cezaevinden alınan talimatların, örgütün avukat yapılanmasında yer alan şüpheliler tarafından dışardaki örgüt üyelerine iletildiğini belirleyen ekipler, dışardaki örgüt üyelerinin ise lojistik, hukuk, finans, dijital kanatlardan oluşan bir görev dağılımı üzerinden faaliyet yürüttüğünü belirledi.

23 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Örgütün dijital kanadının kontrolündeki sahte sosyal medya hesapları üzerinden sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaparak, örgütle mücadelede görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğu belirlendi. Ekipler ayrıca Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin örgüt lideri Adnan Oktar'a yönelik yapılan operasyonlar sebebiyle yaşandığına ilişkin dini duyguların manipülasyonuna dayalı söylemlerde bulunulduğunu tespit etti. Çalışmalarını tamamlayan polis, Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 kişi yakalanırken, şüphelilerden birinin cezaevinde 4'ünün de yurt dışında olduğu tespit edildi. Ayrıca örgüt evi olarak kullanıldığı değerlendirilen 2 villanın da aralarında bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda örgütsel iletişime konu çok sayıda mektup, Harun Yahya mahlaslı kitaplar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Adnan Oktar

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