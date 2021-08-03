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  4. İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

03.08.2021 06:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PYD operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ/PDY Örgütüne karşı İstanbul merkezli Çorum, Malatya ve Tokat'ta gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

15 KİŞİ GÖZALTINDA

On beş şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda kişiler gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine getirildi.

Operasyon ile ilgili detaylar ilerleyen saatlerde paylaşılacak.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
fetö İstanbul
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