İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ/PDY Örgütüne karşı İstanbul merkezli Çorum, Malatya ve Tokat'ta gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
On beş şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda kişiler gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine getirildi.
Operasyon ile ilgili detaylar ilerleyen saatlerde paylaşılacak.
İHA
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