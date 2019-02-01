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İstanbul merkezli 40 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 394 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 08:20 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 40 ilde cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı sanal bahis operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 394 kişi için gözaltı kararı verildi. 207 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 42 milyon liraya el konuldu.

İstanbul merkezli 40 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 394 gözaltı kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylardır takip ettikleri yasa dışı bahis çetesini çökertmek için bugün şafak vakti düğmeye bastı.

İstanbul merkezli 40 ilde 394 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şafak vakti 19 kişinin yakalanması için harekete geçti. Operasyonda çok sayıda eve baskın yapılırken, şüpheliler de tek tek gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerine yapılan baskında bilgisayarlara ve dijital malzemelere el konuldu. Zanlılar emniyete götürülerek sorgulanmaya başlandı.

207 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 42 milyon liraya el konuldu.


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Anahtar Kelimeler:
yasa dışı bahis istanbul operasyon

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