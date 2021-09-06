İstanbul metrosunun yeni simgesi U ne demek? U ne anlama geliyor?

İstanbul’un metrosunun yeni simgesinin U olacağını duyuran Karaismailoğlu’na cevap veren Ongun, İstanbul’daki metronun simgesinin 1992’den beri M olduğunu anımsatarak, ‘’İstanbul’da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul’a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu paylaşımında "I ❤ U" yazdı. Bu ifade İngilizce dilinde 'seni seviyorum' anlamını taşıyor. U, İngilizcede 'sen' anlamına gelen 'you'nun kısaltılmışı olarak kullanılır. Ancak İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattındaki istasyonlara konulan U harfinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın baş harfini ifade ettiği söyleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği metro hatlarındaki istasyonlarda kullanılan M harfi de 'metro'nun kısaltılmışı olarak kullanılıyor.
Bakan Karaismailoğlu'nun, “İstanbul'da metronun yeni simgesi” diyerek yeni logoyu duyurduğu paylaşımını alıntılayan Ongun, “Sayın Bakan, İstanbul’daki metronun simgesi 1992’den beri M’dir. Siz İBB’de görevdeyken de öyleydi, İstanbul’da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul’a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil” açıklamasında bulundu.
38 kilometre uzunluğundaki metro hattının İstanbul Havalimanı-Kağıthane bölümünün Ekim 2021'de, Gayrettepe istasyonunun da Aralık 2021 hizmete alınması bekleniyor.
İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattının da 2023'te açılması bekleniyor.
İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattının istasyon listesi şöyle:
İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattının istasyon listesi ise şu şekilde:
İstanbul Havalimanı'na şehir merkezinden ulaşımı sağlamak için inşa edilecek olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, 1. etap olarak inşa edilmektedir. 2. etapta ise İstanbul Havalimanı-Halkalı hattı olarak hizmete girecektir.
Gayrettepe istasyonunda Yenikapı-Taksim-Hacıosman metro hattı,
Gayrettepe istasyonundan Zincirlikuyu metrobüs istasyonuna da aktarma,
Kağıthane istasyonunda yapımı devam eden Kabataş- Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı,
Halkalı istasyonunda Halkalı-Gebze banliyö tren hattı (Marmaray) ve yapımı devam eden Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekmece-Halkalı metro hattı,
Tema Park istasyonunda yapımı devam eden Kabataş-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattı,
Olimpiyatköy istasyonu'nda Otogar-Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy metro hattı,
Kayaşehir Merkez istasyonunda Başakşehir-Kayaşehir metro hattı,
Türkiye'nin ilk hızlı metrosu olan İstanbul Havalimanı metrosu saatte 120 kilometre hıza çıkacak. 1. etap tamamlandığında Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na 25 dakikada ulaşılabilecek. Şehir merkezleri arasındaki ulaşım süreleri şöyle:
2. etap tamamlandığında ise Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na 22 dakikada gidilebilecek. Kentin önemli noktaları arasındaki ulaşım süreleri şu şekilde:
İstanbul Havalimanı-Gayrettepe hattı 38 km uzunluğunda olacak ve 9 istasyondan oluşacak. Hat, saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek.
İstanbul Havalimanı-Halkalı hattı ise 34 km uzunluğunda olup, güzergahta 7 istasyon yer alacak. Hat, saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek.