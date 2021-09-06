İstanbul metrosunun yeni simgesi U ne demek? U ne anlama geliyor?

İstanbul’un metrosunun yeni simgesinin U olacağını duyuran Karaismailoğlu’na cevap veren Ongun, İstanbul’daki metronun simgesinin 1992’den beri M olduğunu anımsatarak, ‘’İstanbul’da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul’a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil” dedi.

İSTANBUL METROSUNUN YENİ SİMGESİ U HARFİNİN ANLAMI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu paylaşımında "I ❤ U" yazdı. Bu ifade İngilizce dilinde 'seni seviyorum' anlamını taşıyor. U, İngilizcede 'sen' anlamına gelen 'you'nun kısaltılmışı olarak kullanılır. Ancak İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattındaki istasyonlara konulan U harfinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın baş harfini ifade ettiği söyleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği metro hatlarındaki istasyonlarda kullanılan M harfi de 'metro'nun kısaltılmışı olarak kullanılıyor.

“HİZMETİ AYRIŞTIRMAK HİÇ HOŞ DEĞİL”

Bakan Karaismailoğlu'nun, “İstanbul'da metronun yeni simgesi” diyerek yeni logoyu duyurduğu paylaşımını alıntılayan Ongun, “Sayın Bakan, İstanbul’daki metronun simgesi 1992’den beri M’dir. Siz İBB’de görevdeyken de öyleydi, İstanbul’da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul’a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil” açıklamasında bulundu.

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

38 kilometre uzunluğundaki metro hattının İstanbul Havalimanı-Kağıthane bölümünün Ekim 2021'de, Gayrettepe istasyonunun da Aralık 2021 hizmete alınması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattının da 2023'te açılması bekleniyor.

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU NEREDEN GEÇECEK?

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattının istasyon listesi şöyle:

Gayrettepe

Kağıthane

Hasdal

Kemerburgaz

Göktürk

İhsaniye

Havalimanı 2

Havalimanı 1

İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattının istasyon listesi ise şu şekilde:

Halkalı

Mehmet Akif Ersoy

Temapark

Olimpiyatköy

Kayaşehir Merkez

Arnavutköy Merkez

İstanbul Havalimanı

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU HANGİ HATLARLA BAĞLANTILI?

İstanbul Havalimanı'na şehir merkezinden ulaşımı sağlamak için inşa edilecek olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, 1. etap olarak inşa edilmektedir. 2. etapta ise İstanbul Havalimanı-Halkalı hattı olarak hizmete girecektir.

etap İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattı tamamlandığında;

Gayrettepe istasyonunda Yenikapı-Taksim-Hacıosman metro hattı,

Gayrettepe istasyonundan Zincirlikuyu metrobüs istasyonuna da aktarma,

Kağıthane istasyonunda yapımı devam eden Kabataş- Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı,

İstanbul Havalimanı istasyonunda yapımı devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı ile entegre olacak.

etap İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattı tamamlandığında;

Halkalı istasyonunda Halkalı-Gebze banliyö tren hattı (Marmaray) ve yapımı devam eden Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekmece-Halkalı metro hattı,

Tema Park istasyonunda yapımı devam eden Kabataş-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattı,

Olimpiyatköy istasyonu'nda Otogar-Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy metro hattı,

Kayaşehir Merkez istasyonunda Başakşehir-Kayaşehir metro hattı,

İstanbul Havalimanı istasyonunda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile entegre olacak.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA METROYLA GİTMEK NE KADAR SÜRECEK?

Türkiye'nin ilk hızlı metrosu olan İstanbul Havalimanı metrosu saatte 120 kilometre hıza çıkacak. 1. etap tamamlandığında Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na 25 dakikada ulaşılabilecek. Şehir merkezleri arasındaki ulaşım süreleri şöyle:

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı 25,5 dakika

Gayrettepe - Kemerburgaz 11 dakika

İstanbul Havalimanı- Üsküdar 49,5 dakika

Kemerburgaz - Kağıthane Meydan 47 dakika

İstanbul Havalimanı - Esenler Otogar 53 dakika

İstanbul Havalimanı - Kadıköy 57,5 dakika

Kağıthane - Mecidiyeköy 4 dakika

2. etap tamamlandığında ise Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na 22 dakikada gidilebilecek. Kentin önemli noktaları arasındaki ulaşım süreleri şu şekilde:

Halkalı - Sefaköy 12 dakika

Kayaşehir - Bakırköy Meydan 32,5 dakika

Kayaşehir - Yenikapı 43,5 dakika

Kayaşehir - Kadıköy 58 dakika

İstanbul Havalimanı - Üsküdar 49,5 dakika

İstanbul Havalimanı - Ataşehir 64 dakika

İstanbul Havalimanı - Halkalı 22 dakika

İSTANBUL HAVALİMANI METROSUNUN UZUNLUĞU KAÇ KM?

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe hattı 38 km uzunluğunda olacak ve 9 istasyondan oluşacak. Hat, saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek.

İstanbul Havalimanı-Halkalı hattı ise 34 km uzunluğunda olup, güzergahta 7 istasyon yer alacak. Hat, saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek.



