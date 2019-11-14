HABER

İstanbul Milletvekili Arınç, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden FETÖ okullarının kapatılmasını istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 13:04 | Son Güncelleme

Türkiye-Güney Afrika Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Mücahit Arınç: - "Güney Afrika Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren FETÖ okullarının olduğunu da biliyoruz. Bu okullarının faaliyetlerinin durdurulmasını bekliyoruz"

Türkiye-Güney Afrika Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden FETÖ okullarının kapatılmasını istedi.

Arınç, Güney Afrika’nın Ankara Büyükelçisi Pule Malefane ile Meclis'teki odasında görüştü.

Siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda istişarede bulunacaklarını belirten Arınç, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 2020 yılında Afrika Birliği Dönem Başkanlığını devralacağını anımsattı.

Karşılıklı turist sayısını çoğaltmak için doğrudan uçak seferlerini arttırmaya yönelik adımlar atılmasını beklediklerini ifade eden Arınç, ticari ilişkilerin gelişmesi için iş adamlarının bir araya geleceği platformlara önem verilmesi ve ticari ateşelerin güçlendirilmesini önerdi.

Güney Afrika'nın farklı etnik yapı çeşitliliği nedeniyle "Gökkuşağı Ulusu" olarak anıldığını dile getiren Arınç, Türkiye'deki farklı dini inanç ve etnik yapıdaki insanların da barış içinde yaşadığını vurguladı.

Türkiye'nin FETÖ'ye karşı verdiği mücadaleyi anımsatan Arınç, "Bu mücadele 15 Temmuz hain darbe girişimi ile daha da önemli hale geldi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren FETÖ okullarının olduğunu da biliyoruz. Bu okullarının faaliyetlerinin durdurulmasını bekliyoruz. Türkiye, Güney Afrika'da yaşayan FETÖ mensuplarını hukuki yollarla iade edilmesini talep etti. FETÖ konusunda destek bekliyoruz." diye konuştu.

TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü'nün Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerine değinen Arınç, TİKA üzerinden sosyal ve kültürel alanda ortak çalışmaların yapılabileceğini ifade etti.

Arınç, Türk parlamentosunda Türkiye-Güney Afrika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun bulunduğunu, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde böyle bir grubun kurulmasının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Malefane de Türkiye'de bulunduğu için mutlu olduğunu, Türkiye ve ülkesi arasındaki siyasi ekonomik, kültürel ve diğer ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamak istediğini kaydetti.

PARTNER Dördüncü nesil geliyor! İlk kez göreceksiniz Dördüncü nesil geliyor! İlk kez göreceksiniz
Flaş açıklama: Hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştirFlaş açıklama: Hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir
Bolivya’da Evo Morales’i darbe tehdidiyle indiren Genelkurmay Başkanı görevden alındıBolivya’da Evo Morales’i darbe tehdidiyle indiren Genelkurmay Başkanı görevden alındı
Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika Ankara Büyükelçisi Pule Malefane Türkiye-Güney Afrika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı A

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir

Flaş açıklama: Hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir

CHP'li Erdal Aksünger ile TÜRKAD Başkan Yardımcısı Cem Kaya canlı yayında kapıştı! Didem Arslan Yılmaz reklama gitti

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Yangın uçağı tartışmalarıyla ilgili Pakdemir'den dikkat çeken çıkış! 'Uçakların uçmayla ilgili problemi var'

'Uçakların uçmayla ilgili problemi var'

İBB Başkanı İmamoğlu zam eleştirilerine yanıt verdi!

İmamoğlu zam eleştirilerine yanıt verdi!

CHP'li Altay'dan Erdoğan'a: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma

CHP'li Altay'dan Erdoğan'a: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma

AK Parti'de istifa

AK Parti'de bir istifa daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.