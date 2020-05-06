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  4. İstanbul Silivri'de 8 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul Silivri'de 8 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 20:34 | Son Güncelleme

İstanbul Silivri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İstanbul Silivri'de 8 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var

Kaza, saat 18.00 sıralarında Silivri D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edirne istikametinde giden 2 araç çarpıştı. Arkalarından gelen 6 araç da duramayarak kaza yaptı.

Toplam 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobilde bulunan yolcu Yavuz E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre yan yoldan verildi.

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