İstanbul Silivri’de deniz 50 metre çekildi: Adacıklar oluştu

Silivri'de deniz suyu k\u0131y\u0131dan yakla\u015f\u0131k 50 metre geri \u00e7ekildi. Silivri Sahili Kordon boyundaki deniz suyunun \u00e7ekilmesiyle, kum adalar\u0131 olu\u015ftu. \nDenizin \u00e7ekilmesini izleyen vatanda\u015flar o anlar\u0131 cep telefonlar\u0131n\u0131n kameralar\u0131yla g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi. \n(DHA) window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130\u015f Bankas\u0131'ndan ihracat\u00e7\u0131lara destek\u00c7iftlik Bank davas\u0131nda avukatlar koronavir\u00fcs nedeniyle duru\u015fmaya kat\u0131lmad\u0131Ceviz suyunun mucizesi