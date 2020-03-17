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  4. İstanbul Silivri’de deniz 50 metre çekildi: Adacıklar oluştu

İstanbul Silivri’de deniz 50 metre çekildi: Adacıklar oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 16:01 | Son Güncelleme

Silivri'de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildi. Denizin çekilmesiyle, kum adaları oluştu.

Silivri'de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildi. Silivri Sahili Kordon boyundaki deniz suyunun çekilmesiyle, kum adaları oluştu.

Denizin çekilmesini izleyen vatandaşlar o anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

(DHA)

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