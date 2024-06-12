İzmir'de yaşanan iğrenç olayla ilgili Aile Bakanlığı'ndan açıklama geldi!

13 yaşındaki erkek çocuğu B.A. mahalle kahvesinde 69 yaşındaki bir adam tarafından tecavüze uğradı. B.A. daha sonra başkalarınca tehdit ve şantajla tecavüze uğradı, videoya alındı.

Görüntülere 5 milyon TL istendi. Çocuğa "Seni seks gruplarına götüreceğim" para teklif eden sapık dahil olayda adı geçen herkes tutuklandı. Ancak hayatı kararan çocuğun annesi de sanıklar arasına girdi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çıkan haberler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, suç duyurusu sonrasında adli işlemlerin başlatıldığı ve çocuk hakkında koruma kararı çıkarıldığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında İzmir’de 13 yaşındaki bir çocuğun istismara uğradığı şeklinde ortaya çıkan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Söz konusu olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte Bakanlığımıza bağlı ekipler ivedilikle harekete geçmiştir.

Suç duyurusunun ardından adli işlemler başlatılmış olup, acil koruma kararı çıkarılmıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda danışmanlık ve sağlık tedbiri kararıyla mağdur çocuk annesine teslim edilmiştir. Çocuğun her türlü ihtiyacının karşılanması için ailenin Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetimizden faydalandırılması kararı alınmıştır.

Bakanlığımız avukatlarınca davaya müdahillik talebinde bulunulmuştur.

Ayrıca çocuğun üstün yararı ilkesi ve tekrar örselenmesinin önüne geçmek için savcılığa konuyla ilgili çıkan haberlere yönelik erişimin engellenmesi, yayın yasağının getirilmesi ve soruşturma dosyasına gizlilik kararı verilmesi için başvuruda bulunulmuştur.

Suçluların en ağır cezayı alması için dava sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."









