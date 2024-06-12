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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
12.06.2024 22:31
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Son dakika haberi: AFAD, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 22.19'da Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Muğla merkez Datça ve Marmaris başta olmak üzere hafif şekilde hissedildi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da depremin ardından bir açıklama yaptı.

Son dakika: AFAD duyurdu: Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.19'da merkez üssü Akdeniz'de Marmaris açıkları olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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DATÇA VE MARMARİS'TEN HİSSEDİLDİ

Depremin 44,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Muğla merkez Datça ve Marmaris başta olmak üzere hafif şekilde hissedildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, depremin ilçe açıklarında ve 44 kilometre derinlikte meydana geldiğini öğrendiklerini söyledi. Kaya, "Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, saha tarama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.


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