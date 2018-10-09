İSTANBUL SİLİVRİ'DE DOĞALGAZ PATLAMASI 8

Savaş ATAK/İSTANBUL,(DHA)- Silivri'de Kuzey Marmara Otoyolu projesi güzergahındaki yol çalışması sırasında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası alevler yükseldi. Yangına İstanbul İtfaiyesi Avcılar, Mimarsinan, Çatalca, Silivri grupları 12 araç 45 personel ile güvenli noktada bekletiliyor. Çevreye yayılmaması için müdahale ediyor. Patlamanın doğalgaz ana dağıtım hattında olduğu öğrenildi. İlk bilgilere göre olayda ölen ve yaralanan yok.
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