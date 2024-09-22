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  4. İstanbul Şişli'de pompalı tüfekli saldırı! 3 kişi yaralandı

İstanbul Şişli'de pompalı tüfekli saldırı! 3 kişi yaralandı

22.09.2024 18:36
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İstanbul’da henüz nedeni belirlenemeyen iki grup arasından çıkan tartışmada silah ve pompalı tüfekler konuştu. Olayın büyümesiyle caddede panik anları yaşanırken, kavgaya karışan baba, oğul ve bir kişinin daha yaralandığı öğrenildi.

İstanbul’un göbeği Şişli’de saat 14.30 sularında bulunan Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulduğu düşünülen tartışmada grup üyeleri bir süre sonra ellerine aldıkları pompalı tüfek ve tabancalarla geri döndü.

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SİLAH VE POMPALI TÜFEKLER KONUŞTU

Tartıştıkları diğer grup üyelerini gören şüpheliler, silahlarla ateş açtı. Silahlı saldırıda baba, oğul ve bir kişi yaralandı, saldırganlar olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırılırken, birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Diğer yandan saldırganların olay yerinde bıraktıkları silahlar incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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‘‘BIÇAKLARI VARDI, ARBEDE BÜYÜDÜ’’

Görgü tanıklarından biri olan Ali F. K, “Sokağın arasından birkaç kişi arbede yaşadı. Bıçakları vardı sanıyorsam. Arbede büyüdü, daha sonra birkaç kişi arkadaşlarıyla beraber tekrar geldi. Tartıştıkları 3 kişiyi yaralayıp gittiler. Daha sonra bizde korkup dükkanın içine kaçtık" diye konuştu.

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Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yol, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Kapatılan şerit tekrar açıldı, trafik normale döndü. (AA - DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Şişli kavga pompalı tüfek silah
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