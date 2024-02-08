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  4. İstanbul sokaklarında ameliyat kıyafetli şüpheli! Parayı ödememek için kendini bu halde sokağa attı

İstanbul sokaklarında ameliyat kıyafetli şüpheli! Parayı ödememek için kendini bu halde sokağa attı

08.02.2024 09:38 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da dün akşam enteresan bir firar girişimi yaşandı. Estetik olmak için bir hastaneye başvuran ardından bıçak altına yatan yabancı uyruklu kadın operasyonun ardından ameliyat kıyafetiyle kendini sokağa attı. Çalışanlar tarafından yakalanan şüphelinin parayı ödememek kaçmaya çalıştığı iddia edildi. Yakalandığında küfürler savuran şüphelinin sokaktaki fotoğrafları ise dikkat çekti.

İstanbul sokaklarında ameliyat kıyafetli şüpheli! Parayı ödememek için kendini bu halde sokağa attı

Şişli’de özel bir hastanede estetik ameliyatı olan yabancı uyruklu bir kadın, iddiaya göre masrafları ödememek için kaçmaya çalıştı. Narkozun etkisinde olduğu söylenen ve üstünde hem ameliyat kıyafeti hem de drenler olan kadın; doktor, hemşire ve çalışanlar tarafından son anda durduruldu. İlginç anlar kameralara yansıdı.

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ÖNCE FİYATTA ANLAŞTI

Olay, dün akşamüstü Şişli Fulya’daki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kadın yüzünden estetik ameliyatı olmak için hastaneye geldi. Burada ücret konusunda hastanede ile anlaşan kadın, bıçak altına yattı. Narkoz verilen kadına estetik ameliyatı yapıldı ancak kadın iddiaya göre masrafları ödememek için kaçmak istedi.

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YAKALANINCA KÜFÜR ETTİ

Hastanede fırsat kollayan kadın, üstünde ameliyat kıyafeti ve kanı toplamak için vücuduna konulan drenlerle dışarıya çıktı. Ancak çalışanlar tarafından fark edilen kadın durduruldu. Yabancı dilde yanına gelen doktor ve hemşirelere küfür ettiği iddia edilen kadın, narkozun da etkisiyle çalışanlara saldırmaya çalıştı. Yardım isteyen doktor ve hemşirenin, güvenlik görevlilerinin de gelmesiyle kadını hastaneye geri götürdükleri bilgisine ulaşıldı. Yaşanan ilginç olay ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. (İHA)

AW137284_04Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şişli estetik firari
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