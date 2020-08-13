İstanbul Sözleşmesi: 345 erkek 'Erkeklik öldürüyor; İstanbul Sözleşmesi yaşatır' diyerek kadınlara destek verdi

Aralarında Zülfü Livaneli, Şanar Yurdatapan, Vecdi Sayar, Emin Çapa gibi isimlerin yer aldığı sanatçı, yazar, akademisyen, hekim, hukukçu, iş insanı, mühendis gibi çeşitli iş kollarından 345 erkek ortak bildiri ile İstanbul Sözleşmesi'ne destek verdi.

Şanar Yurdatapan'ın YouTube hesabından yayımlanan destek videosu İstanbul "Sözleşmesinin iptali için kadınların verdiği hak ve eşitlik mücadelesine erkeklerden katkı" açıklamasıyla yayımlandı.

Ayrıca videoda, "Erkeklik öldü mü? Hayır ölmedi; kadınları öldürüyor! İnsanlığımızı da. Hadi artık, dilimizden de, hayatımızdan da söküp atalım bu ilkel, ayrımcı böbürlenmeyi. İnsanlık hepimizi ayrımsız kavrıyor. Yeter de artar. Kadınların verdiği hak ve eşitlik mücadelesinde onların yanındayız" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Sözleşmesi nedir?

Tam adı "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" olan uluslararası sözleşme 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldı. Bu sebepten dolayı da kamuoyunda 'İstanbul Sözleşmesi' ismiyle anılan yasayı imzalayan ve onaylayan ilk ülke Türkiye oldu.