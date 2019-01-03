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İstanbul teyakkuza geçti! Kar alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 20:25 | Son Güncelleme

Çanakkale’de beklenen kar, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen kar, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de etkili olmaya başladı. Öte yandan Meteoroloji'nin kar uyarısı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor.

İstanbul teyakkuza geçti! Kar alarmı

Kar, Lapseki ilçesi Dumanlı Dağ bölgesi ile Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyünde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Dumanlı Dağ bölgesi, etkili olan kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Bayramiç'in Çırpılar köyünde de kar etkili oldu.

Çanakkale kent merkezinde ise hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, kuvvetli poyraz ile birlikte yağmur etkili oldu. Meteoroloji, Çanakkale için bu gece ve yarın kuvvetli kar yağışı uyarısı yapmış, tedbir amacıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edilmişti.

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İSTANBUL YOLLARINDA KAR VE BUZLANMA ÖNLEMİ

Meteoroloji'nin kar uyarısı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor. Yol kenarlarına bırakılan içi tuz dolu çuvallar oluşabilecek buzlanma halinde yola serilecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar ve buzlanma olaylarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Ekipler meteorolojik tahminler doğrultusunda yağabilecek kar ve oluşacak buzlanmaya karşı çuvallara doldurdukları tuzu yol kenarlarına bıraktı. Oluşabilecek buzlanmaya karşı çuvallarda hazır bulunan tuz yola serilecek.

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