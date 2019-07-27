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İSTANBUL - TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDA DİPLOMATİK KRİZE NEDEN OLAN UYGURLU OZAN HEYİT KONUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 12:11 | Son Güncelleme

CEZAEVİNDE işkenceyle öldürüldüğü iddiaları Türkiye ve Çin arasında diplomatik krize neden olan Uygur Türklerinin ünlü halk ozanı Abdurrehim Heyit, “Geçen yıl bazı şüpheler nedeniyle cezai soruşturma geçirdim ve iki hafta boyunca polis nezaretinde gözetim altında kaldım.

"İki hafta boyunca polis nezaretinde gözetim altında kaldım"

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL(DHA) - CEZAEVİNDE işkenceyle öldürüldüğü iddiaları Türkiye ve Çin arasında diplomatik krize neden olan Uygur Türklerinin ünlü halk ozanı Abdurrehim Heyit, “Geçen yıl bazı şüpheler nedeniyle cezai soruşturma geçirdim ve iki hafta boyunca polis nezaretinde gözetim altında kaldım. Nihayetinde soruşturma bugün bitmiş durumda ve sorun olmadığı ortaya çıktı" dedi.
9 Şubat'ta önce sosyal medyadan, ardından pek çok yerli ve yabancı basın kuruluşu tarafından Heyit'in bir türküsü nedeniyle Çin'de 8 yıl hapse mahkum edildiği, cezasının ikinci yılında ise zulüm altında hayatını kaybettiği iddia edilmişti. İddia üzerine Türkiye ve Çin arasında diplomatik kriz çıkmıştı.

“İKİ HAFTA BOYUNCA POLİS NEZARETİNDE KALDIM"
Abdurrehim Heyit, Çin'in Özerk Bölgesi Uygur'da bulunan evinde Aydınlık gazetesine konuştu. Heyit söz konusu iddialarla ilgili, “Geçen yıl bazı şüpheler nedeniyle cezai soruşturma geçirdim ve iki hafta boyunca polis nezaretinde gözetim altında kaldım. Nihayetinde soruşturma bugün bitmiş durumda ve sorun olmadığı ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

“MİLLİ DAYANIŞMAMIZ İYİDİR AMA DAHA SIKI OLMALI"
Çinli bir heyet nezaretinde yapılan röportajda "Uygurlar mutlular mı, sorunları var mı" sorusu da yöneltilen Heyit, "Ben bir Çinli sanatçı ve Pekin'de yıllarca çalışmış biri olarak, her açıdan çok memnunum. Uygurların özel olarak bir dertleri yoktur. Biz Çin'de 56 etnik grup olarak yaşamaktayız. Her etnik grup eşittir. Milli dayanışmamız iyidir ama daha sıkı olmalı" ifadelerini kullandı.

“UMUYORUM Kİ İKİ HALK ARASINDAKİ PAYLAŞIM DAHA YOĞUN OLACAK"
Daha önce Türkiye'nin farklı kentlerinde bulunduğunu ve konserler verdiğini de kaydeden Heyit, “Birçok noktada birbirimize benziyoruz" dedi. Heyit, "Temenni ediyorum ki iki ülke arasındaki ilişkiler daha güzel olacak. Umuyorum ki iki halk arasındaki paylaşım, daha yoğun olacak" diye konuştu

Görüntü dökümü
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-Abdurrehim Heyit'e yapılan ziyaret
-Heyit'in açıklamaları
-Ziyaretten genel ve detaylar

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