İSTANBUL - TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDA DİPLOMATİK KRİZE NEDEN OLAN UYGURLU OZAN HEYİT KONUŞTU

"İki hafta boyunca polis nezaretinde gözetim altında kaldım"

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL(DHA) - CEZAEVİNDE işkenceyle öldürüldüğü iddiaları Türkiye ve Çin arasında diplomatik krize neden olan Uygur Türklerinin ünlü halk ozanı Abdurrehim Heyit, “Geçen yıl bazı şüpheler nedeniyle cezai soruşturma geçirdim ve iki hafta boyunca polis nezaretinde gözetim altında kaldım. Nihayetinde soruşturma bugün bitmiş durumda ve sorun olmadığı ortaya çıktı" dedi.

9 Şubat'ta önce sosyal medyadan, ardından pek çok yerli ve yabancı basın kuruluşu tarafından Heyit'in bir türküsü nedeniyle Çin'de 8 yıl hapse mahkum edildiği, cezasının ikinci yılında ise zulüm altında hayatını kaybettiği iddia edilmişti. İddia üzerine Türkiye ve Çin arasında diplomatik kriz çıkmıştı.

“İKİ HAFTA BOYUNCA POLİS NEZARETİNDE KALDIM"

Abdurrehim Heyit, Çin'in Özerk Bölgesi Uygur'da bulunan evinde Aydınlık gazetesine konuştu. Heyit söz konusu iddialarla ilgili, “Geçen yıl bazı şüpheler nedeniyle cezai soruşturma geçirdim ve iki hafta boyunca polis nezaretinde gözetim altında kaldım. Nihayetinde soruşturma bugün bitmiş durumda ve sorun olmadığı ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.