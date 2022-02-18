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İstanbul’u kara bulutlar kapladı! Gündüz geceye döndü

18.02.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ile birlikte şehri kara bulutlar kapladı. Ortaya çıkan kartpostallık manzara havadan görüntülendi. Öte yandan İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Küçüksu Deresi’nden gelen çamurlu suyun İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye dönüştürdü. Çamura bulanan boğaz da havadan görüntülendi.

İstanbul’u kara bulutlar kapladı! Gündüz geceye döndü

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren devam eden yağmur öğleden sonra yer yer etkisini yitirdi. Havadan çekilen görüntülerde şehrin Avrupa yakasında yağış devam ederken Anadolu yakasında ise yağışın bölge bölge devam ettiği görüldü. Şehri etkisi altına alan kara bulutlar kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı.

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DENİZ SUYU KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Bununla birlikte İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Küçüksu Deresi’nden gelen çamurlu suyun İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye dönüştürdü. Çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası Küçüksu deresinden gelen çamur boğaza aktı. Çamurlu suyun akması boğazın masmavi renginin değişmesine neden oldu. Çamura bulanan İstanbul Boğaz'ı havadan görüntülendi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yağmur İstanbul
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