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'İstanbul'un 3,5 aylık suyu kaldı' iddiası gündem oldu! İSKİ'den açıklama geldi

10.01.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 'İstanbul'un 3,5 aylık su rezervi bulunduğu' iddialarına yanıt verdi. İSKİ, söz konusu iddiaları yalanlarken, İstanbul'da kısa dönemde bir su problemi yaşanmayacağını belirtti.

'İstanbul'un 3,5 aylık suyu kaldı' iddiası gündem oldu! İSKİ'den açıklama geldi

İSKİ'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "hiç yağış olmaması durumunda İstanbul'un 3,5 aylık su rezervinin bulunduğu" iddialarına yer verildiği aktarıldı.

"İSTANBUL HALKINI ENDİŞEYE SEVK ETMEKTEDİR"

Açıklamada, "İstanbul'un su yönetimi, doğadaki su döngüsüne paralel dinamik bir süreçtir. Sadece barajlardaki su rezervi üzerinden yapılan açıklamalar gerçeği tam olarak yansıtmamakta ve İstanbul halkını endişeye sevk etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'un su ihtiyacının yüzde 55 ila yüzde 70'inin direkt olarak akarsulardan, regülatörler vasıtasıyla karşılandığı belirtilen açıklamada, regülatörlerden alınan veya alınacak suların doğal olarak baraj doluluk oranlarında yer almadığı ifade edildi.

"KISA DÖNEMDE SU PROBLEMİ YAŞANMAYACAK"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önceki seneler dikkate alındığında 2020 yılında su ihtiyacının yüzde 55'i, 2021 yılında yüzde 72'si ve 2022 yılında ise yüzde 42'si regülatörlerden temin edilmiştir. Ayrıca İstanbul'un su kaynakları farklı yağış bölgelerinde yer almakta olup kesintisiz su temininin sağlanması için gerekli çalışmalar ile ilave yatırımlara aralıksız devam edilmektedir. Ocak ayı içinde devreye alınması planlanan Melen 3 Terfi Merkezi ile de İstanbul'a günlük 735 bin metreküp ilave su sağlayabilecek bir sistem çalışmaya başlayacaktır. Sonuç olarak, İstanbul'da kısa dönemde bir su problemi yaşanmayacağının altını bir kez daha çiziyor, başta 16 milyon hemşerimiz olmak üzere tüm kamuoyunun bilgisine önemle duyuruyoruz."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ

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