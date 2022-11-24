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İstanbul'un en merkezi yerinde olan olay şaşkına çevirdi! 'Bir kadın ve erkek geldi, herkesin gözü önünde rahat tavırlarla...'

24.11.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de meydana gelen hırsızlık olayında bir iş hanının kapısı herkesin gözü önünde çalındı. Komşu esnafın tamirci zannettiği hırsız, rahat tavırlarla söktüğü kapıyı sırtlanarak götürürken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İş hanında bulunan Saime Oğuzhan, ''19.45 sıralarında bir kadın bir erkek geliyor. Hiçbir şey olmamış gibi kapıyı yerinden söküyor, sırtlayıp gidiyor. Şişli İstanbul'un en merkezi yeri. Gerçekten çok üzücü; işte ülkenin gelmiş olduğu durum'' ifadelerini kullandı.

İstanbul'un en merkezi yerinde olan olay şaşkına çevirdi! 'Bir kadın ve erkek geldi, herkesin gözü önünde rahat tavırlarla...'

Olay, Ergenekon Caddesi'nde geçtiğimiz hafta salı günü saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Caddede yürüyen bir kadın ile bir erkek, iş hanının önüne gelince durdu. Kadın gözcülük yaparken, kimliği henüz belirlenemeyen erkek, iş hanının alüminyum olan dış kapısının sabit kanadını yerinden sökmeye başladı. Herkesin gözü önünde, rahat tavırlarla kapıyı yerinden çıkaran hırsızlık şüphelisi, daha sonra kapıyı sırtlanarak yoluna devam etti.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ SIRTINDA KAPIYLA YÜRÜDÜ GİTTİ

Komşu esnafın tamirci zannettiği kişinin kapıyı sırtlanarak caddede yürüdüğü anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızlık şüphelisinin sırtında kapı kanadıyla yürüyerek uzaklaştığı görülüyor.

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KOMŞULAR TAMİRE GÖTÜRÜLÜYOR ZANNETMİŞ

İş hanında bulunan Kentim Şişli Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Saime Oğuzhan, hırsızlığı ertesi gün fark ettiklerini belirterek "Geçtiğimiz hafta sabah ofisimize geldiğimizde dış kapımızın yerinde olmadığını gördük. Açıkçası çok şaşırdık. Daha sonra kameralardan gördüğümüz kadarıyla ve buradaki arkadaşların anlattığına göre; saat 19.45 sıralarında bir kadın bir erkek geliyor. Hiçbir şey olmamış gibi kapıyı yerinden söküyor, sırtlayıp gidiyor. Komşular görmüşler ama kapıyı tamire götürüyorlar diye düşündükleri için müdahale etmemişler. Gerçekten çok üzücü; işte ülkenin gelmiş olduğu durum. Burada her gün 50 bine yakın insan yaya olarak geçiyor. Şişli İstanbul'un en merkezi yeri; buradan insanlar evlerine ve iş yerlerine yürüyerek gidiyorlar. İnsanlar evlerine dönerken böyle bir olayı görüyorlar ama ne olup bittiğinin farkında olmadıkları için; tamire mi götürüyorlar kapıyı anlamadılar ve kapı bu şekilde gitmiş oldu" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şişli hırsızlık

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