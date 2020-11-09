İstanbul’un göbeğinde bıçaklı dehşet! 'Naber' deyip bıçakladı

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki Yunus Emre Güldane, sabah saatlerinde okuldaki kursuna gitmek üzere evden çıktı. Genç cadde üzerinde yürümeye başladığı esnada ortaokulda aynı sınıfta okuduğu arkadaşı Hüseyin A. kendisine yaklaşarak “naber, nasılsın” dedi. Bunun üzerine Güldane de şahsa, “eyvallah reis sen nasılsın” diye karşılık verdi.

"ÖNCE SELAM VERDİ SONRA BIÇAKLAYIP KOVALADI"

O esnada Hüseyin A. hiçbir sebep yokken elindeki bıçakla Güldane’yi bacağından bıçakladı. Bıçaklanan genç can havliyle kaçmaya başlayınca, saldırgan şahıs arkasından “kaçma kaçma” diye bağırarak onu kovaladı. Kovalamacanın sonrasında Güldane kendini eve atarken, Hüseyin A. ise kaçarak kayıplara karıştı. Gencin bıçaklandığı ve şahsın bıçakla kovaladığı o dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

OĞLUNU KANLAR İÇERİSİNDE GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Olayın ardından yaralı genç babasını arayarak evin kapısını açması söyledi. Kapıyı açan baba Recep (53) ve anne Zümrüt Güldane kanlar içerisinde kalan oğlunu görünce şoke oldu. Hemen çocuğunu İstinye Devlet Hastanesine götüren baba Güldane, tedavi edilmesinin ardından emniyete giderek şikayette bulundu.