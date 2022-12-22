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İstanbul'un göbeğinde boğazını kesti! Dehşete düşüren sözler 'Biz sevgiliyiz sana ne...'

22.12.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Fatih ilçesinde 17 Aralık'ta dehşete düşüren bir olay yaşandı. Sokakta iki sevgilinin tartıştığını ancak, kadının sevgilisi tarafından darbedildiğini gören bir kişi, olaya müdahale etmek istedi. Kadına şiddeti engellemek isteyen şahıs, hem akılalmaz sözler duydu hem de saldırıya uğradı. 18 yaşındaki muhasebeci sevgilisi M.Ç.'yi darbeden 23 yaşındaki kurye A.Ö., olaya müdahale eden 36 yaşındaki M.İ.'yi boğazından ve göğsünden bıçakladı. İşte korkunç olayın detayları...

İstanbul'un göbeğinde boğazını kesti! Dehşete düşüren sözler 'Biz sevgiliyiz sana ne...'

İstanbul'da meydana gelen korkunç olayda bir kişinin kadına şiddeti önlemek isterken yaşadıkları dehşete düşürdü. Sokak ortasında iki sevgilinin tartıştığını ve kadının sevgilisi tarafından darbedildiğini gören M.İ. tartışmaya müdahale etti ancak hem şoke eden bir cevap aldı hem de saldırıya maruz kaldı. Boğazı kesilen M.İ. hastaneye kaldırılırken saldırgan ise tutuklandı. İşte İstanbul'un göbeğinde yaşanan kan donduran olayın ayrıntıları...

Sabah'ın haberine göre, korkunç olay 17 Aralık Cumartesi günü Fatih ilçesi Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. 23 yaşındaki A.Ö., ile 18 yaşındaki M.Ç., sokak ortasında tartışmaya başladı. İki sevgilinin tartıştığını gören 36 yaşındaki M.İ. ise A.Ö.'nün genç kadına saldırdığını görünce kadına şiddete müdahale etmek istedi.

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"BİZ SEVGİLİYİZ SANA NE?"

M.İ. kavga eden çiftin yanına yaklaştığında A.Ö.'ye genç kadına zarar vermemesi için sözlü müdahalede bulundu. Öncelikle genç kadından uzak durmasını A.Ö.'ye söyleyen M.İ., 'S... git, biz sevgiliyiz, sana ne' yanıtını aldı. Genç kadını darp eden A.Ö.'ye müdahalede bulunmaya çalışan M.İ., bu kez kız arkadaşını darbeden saldırganın fiziksel saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

BOĞAZINA, GÖĞSÜNE VE KÜREK KEMİĞİNE BIÇAK DARBELERİ! YERE YIĞILDI

Kendisini savunmaya çalışan M.İ., A.Ö.'nün cebinden çıkardığı bıçağı kendisine savurmasıyla önce boğazından ardından göğsünden ve kürek kemiğinden aldığı bıçak darbesiyle olduğu yere yığıldı. Çevredekilerin yardımıyla saldırganın elinden kurtulan M.İ., olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

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İFADESİNDE BIÇAKLAMA OLAYI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan M.İ., hastanede yoğun bakıma alınırken olay yerinde polisler tarafından gözaltına alınan saldırgan ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Emniyette ifade veren saldırgan kız arkadaşının çalıştığı iş yerine geldiğini ve tartışmaya başladıklarını anlattı. Bu sırada tartışmanın büyümesi üzerine yoldan geçen M.İ.'nin kendilerine müdahale ettiğini, ardından aralarında arbede yaşandığını ancak bıçaklama olayının gerçekleşmediğini iddia etti.

SAVCILIKTA M.İ.'NİN ALKOLLÜ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fatih Ayanoğlu'na verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek hastanede yaşam mücadelesi veren M.İ.'nin alkollü olduğunu, kız arkadaşıyla arasında yaşanan tartışmaya müdahale ettiğini ancak herhangi bir eylemde bulunmadığını ve kendisini bıçakla ağır bir şekilde yaralamadığını iddia etti.

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TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Savcı Ayanoğlu, şüpheliyi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklamaya sevk etti. Hakimlikte ifade veren saldırgan, iddialarını devam ettirerek kimseye zarar vermediğini öne sürdü. Hakimlik, şüphelinin ifadesinin ardından üzerine atılı suçlamayı işlediğine kanaat getirerek tutuklanmasına karar verdi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.

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