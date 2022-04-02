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  4. İstanbul'un göbeğinde dehşet! Pusu kurup yanlış kişiyi öldürdüler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Pusu kurup yanlış kişiyi öldürdüler

02.04.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un göbeğinde, "haraç kesme" nedeniyle başlayan ve silahlı saldırıya kadar uzanan olayda korkunç bir gelişme yaşandı. Husumet yaşadıkları kişiye pusu kuran saldırganlar, olayla hiçbir alakası bulunmayan Suriyeli bir genci öldürdü.

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Pusu kurup yanlış kişiyi öldürdüler

İstanbul Eminönü'nde, "haraç kesme" sonrası meydana gelen husumetten kaynaklı yaşanan silahlı saldırıda konuyla alakası olmayan bir Suriyeli genç kalbinden vurularak hayatını kaybetti.

İddialara göre, Tahtakale'de ticaretle uğraşan Mecnun Avuoğlu ile iki eski polis arasında husumet yaşandı. Daha önce haraç kesme konusunda açılan davaları devam ediyordu. Sabah'ta yer alan habere göre, davayı çekmemekte ısrarcı olan Avuoğlu'nun ailesine ve kendisine birçok kez silahlı saldırı düzenlendi. Son olarak önceki gün çalıştığı iş hanına girmek isteyen Avuoğlu, tanımadığı iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Mermilerden kaçmayı başaran Avuoğlu, hanın içine girdi.

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SURİYELİ GENÇ KALBİNDEN VURULDU

O sırada iş hanından çıkan Suriye uyruklu 25 yaşındaki Moaz Aspar isimli bir kişi mermilerin hedefi oldu. Kalbinden vurulan Suriyeli genç, hayatını kaybetti. İki şüpheli kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul silahlı saldırı
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