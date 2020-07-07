HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’un göbeğinde kadına silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada

İstanbul’un göbeğinde kadına silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 09:51 | Son Güncelleme

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bir kadının, sevgilisi tarafından silahlı saldırıya uğradığı dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul’un göbeğinde kadına silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada

Beyoğlu Bülbül Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde dün saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, sevgili oldukları iddia edilen Elmas F. ve Osman A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman A.(65) tabancasını çıkararak sevgilisine ateş açmış, kurşunlardan biri 58 yaşındaki Elmas F.’nin kasığına isabet etmişti.

Kadının kanlar içinde yere yığılması sonrası panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Beyoğlu polisi, saldırgan Osman A.’yı etkisiz hale getirerek gözaltına almıştı.

Olayın ardından yaralı Elmas F, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kadının saldırıya uğradığı o anlar ait ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Elmas F. marketten bir şeyler aldıktan sonra kaldırımda yürüyor. O esnada Osman A. ile karşılaşarak tartışmaya başlıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman A. tabancasını çıkartarak Elmas F.’ye ateş açıyor. Silahtan çıkan kurşunun isabet etmesiyle kadın yere yığılıyor. Kadının yaralandığını gören vatandaşlar koşarak yanına geliyor. Bazı vatandaşlar ise panik yaşıyor. Ardından polis ekipleri olay yerine geliyor.

Saldırgan Osman A’nın ise Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi
7 yıldır kayıptı! Cesedi parçalanmış halde bulundu7 yıldır kayıptı! Cesedi parçalanmış halde bulundu
Udumbara çiçeği nerede ve nasıl yetişir? Efsanesi nedir?Udumbara çiçeği nerede ve nasıl yetişir? Efsanesi nedir?

En Çok Okunan Haberler

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

Bakan Pakdemirli yangında son durumu açıkladı

Bakan Pakdemirli yangında son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Yer: Bursa! Bu görüntüye tepki yağdı

Yer: Bursa! Bu görüntüye tepki yağdı

TEM Otoyolu'nda otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu'nda otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Diğer Haberler
TELE1'de yangın paniği! Yayın yapılamıyor

TELE1'de yangın paniği! Yayın yapılamıyor

7 yıldır kayıp olan reklamcının cesedi parçalanmış halde su kuyusunda bulundu

7 yıldır kayıptı! Cesedi parçalanmış halde bulundu

Yine düğün, yine aynı manzara... Koronavirüsle kol kola oynadılar

Yine düğün, yine aynı manzara... Koronavirüsle kol kola oynadılar

Betül Aşçı kimdir? Kardeşine sigara içirmeye çalıştı

Betül Aşçı kimdir? Kardeşine sigara içirmeye çalıştı

İzmir'de sığınmacı operasyonu! Gemide 276 sığınmacı yakalandı

Bir gemide 276 kişi yakalandı

Ankara'da hareketli anlar! 13 kişinin kovaladığı kapkaççıları, bekçiler yakaladı

13 kişinin kovaladığı kapkaççıları, bekçiler yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.