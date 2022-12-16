İstanbul'un göbeğinde korkunç görüntü! Vatandaşlar fark etti Suyun üzerinde...

Sabah saatlerinde İstanbul'un göbeğinde korkunç bir manzara görüldü. Vatandaşların fark ettiği dehşete düşüren olayda suda bir kişinin cansız bedeninin olduğu anlaşıldı. İşte detaylar...

DENİZ POLİSİ TARAFINDAN KARAYA ÇIKARILDI

Fatih Yenikapı Sahili’nde suyun üzerinde ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Sabah saatlerinde çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen ceset, Emniyet genel Müdürlüğü’ne bağlı Deniz Polisi tarafından karaya çıkarıldı.

Ekipler, cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı. (İHA)



