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İstanbul'un göbeğinde korkunç görüntü! Vatandaşlar fark etti Suyun üzerinde...

16.12.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Fatih Yenikapı Sahili'nde vatandaşlar, suyun üzerinde bir ceset olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekiplere haber verilmesinin ardından ceset sudan çıkarıldı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İstanbul'un göbeğinde korkunç görüntü! Vatandaşlar fark etti Suyun üzerinde...

Sabah saatlerinde İstanbul'un göbeğinde korkunç bir manzara görüldü. Vatandaşların fark ettiği dehşete düşüren olayda suda bir kişinin cansız bedeninin olduğu anlaşıldı. İşte detaylar...

DENİZ POLİSİ TARAFINDAN KARAYA ÇIKARILDI

Fatih Yenikapı Sahili’nde suyun üzerinde ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

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Sabah saatlerinde çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen ceset, Emniyet genel Müdürlüğü’ne bağlı Deniz Polisi tarafından karaya çıkarıldı.

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Ekipler, cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı. (İHA)

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Fatih ceset Yenikapı deniz

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