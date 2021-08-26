İstanbul'un göbeğinde Rus mankene kapkaç şoku!

Olay, Şişli Kınalı Keklik sokak civarında geçtiğimiz hafta sonu gündüz saatlerinde meydana geldi. Rus manken Elena S.(33) sokakta yürüyorken zaman arkasından bir kişi hızlıca gelerek kolundaki çantasını alıp kayıplara karıştı. Rus manken, içerisinde ev anahtarı, izin belgesi, cep telefonu ve kartları olan çantasını geri almak için şahsın peşinden koştu ama yakalayamadı. Genç mankenin çalınan çantasının peşinden koştuğu anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

GİYDİĞİ TİŞÖRT YAKAYI ELE VERDİ

Gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Şahsın olay sırasında giydiği kıyafetlerle sokağa çıktığı bir alt sokağa kaçtığı tespit edildi. Şüpheli saklandığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete getirilen 11 adet suç kaydı olan şüpheli Yasin B.’nin işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Yasin B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis çantanın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)



