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İstanbul’un göbeğinden Polieuktos kazıları! Yeni heykelleri “Günün en heyecan verici haberi” diyerek duyurdu

01.04.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının hemen karşısında bulunan Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma tarihi Aziz Polieuktos Kilisesi'nin etrafındaki kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmaları sırasında çıkartılan yeni heykeller İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tarafından duyuruldu.

İstanbul’un göbeğinden Polieuktos kazıları! Yeni heykelleri “Günün en heyecan verici haberi” diyerek duyurdu

Ayasofya’nın inşasından önce İstanbul’un en büyük bazilikalarından biri olan 500 yıllık Aziz Polieuktos Kilisesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin binasının hemen karşısında bulunuyor. İBB Kültür Daire Başkanlığı ve İBB Miras ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kilisenin çevresinde kazı çalışmalarına başlanmıştı. Kazı çalışmalarında ortaya çıkan arkeolojik eserin haberini İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından paylaştı.

“TOPRAĞINDAN TARİH FIŞKIRIYOR”

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İstanbul’un toprağından tarih fışkırdığını ifade eden Polat paylaşımında, “Bu heykeli İstanbul’un göbeğinde, İBB Saraçhane ana binasının karşısında Polieuktos kazısında toprak altından çıkardık. İstanbul’un toprağından tarih fışkırıyor. İBB Miras İstanbul’un tarihini ayağa kaldırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Heykel tarihi eser istanbul büyükşehir belediyesi

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