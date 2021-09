İstanbul’un trafik çilesi her geçen gün artıyor! 1 saatlik mesafe 1,5 saate yükseldi

İstanbul’da yaşayan vatandaşların en büyük sorunu her geçen gün artmaya devam eden trafik, bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. Korona virüs salgını ile birlikte vatandaşlar toplu taşıma kullanmak yerine kendi araçları ile trafiğe çıkması da yoğunluğu her geçen gün artırıyor. Normal zamanda nüfus yoğunluğundan oluşan trafik yükünü kaldıramayan yollar daha da içinden çıkılmaz bir hale geldi. Mesai başlangıcı ve bitişinde İstanbul trafiğinin neredeyse her noktasında ciddi yoğunluk oluşuyor. Trafiğin oluşmadığı belirli ve küçük güzergahlar kaldı. Ambarlı Kavşağı’nda ise trafik yoğunluğu içinden çıkılamayan bir çileye dönüşüyor. İşten çıkan vatandaşlar evlerine gitmek için artık daha fazla trafikte kalmak zorunda kalıyorlar. Alternatif güzergahlar olmadığı için Ambarlı Kavşağı artık trafik yükünü kaldıramıyor. Vatandaşlar ise durumdan şikayet ederek acilen bir çözüm bulunması gerektiğini ifade ediyor.

METROBÜS SAYISI ÇOĞALTILMALI

Her geçen gün trafiğe daha çok özel araç çıktığını ifade eden Şener Aktaş, “Trafiğin her geçen gün artması bizi üzüyor. İstanbul’un nüfusu çoğalmaya başladı, özellikle yabancı uyruklu vatandaşlar daha fazla görmeye başladık. Bu durumdan dolayı rahatsızlık yaşıyoruz. İBB’nin metrobüs seferlerini yapan araç sayısını çoğaltması gerekiyor. Trafik sorunu için farklı projelerin yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

OKULLARIN AÇILMASI ETKİLİ OLDU

Trafiğin en büyük nedenlerinin başında okulların açılması olduğunu ifade eden Şener Kayaoğlu, “Vatandaşlar artık tatil yerlerinden tamamen yaşadıkları şehirlere gittikleri için trafik daha fazla artıyor. Yan yollar trafiği tamamen kilit duruma getiriyor. Her vatandaş evinden çıktığı gibi kendisini anayola doğru atıyor. Bence trafik sorunu için toplu taşıma araçlarının sayılarını ve sefer aralıklarını arttırmaları gerekiyor. Korona salgını nedeniyle trafik daha fazla artıyor. Vatandaşlar toplu taşımayı kullanmak istemiyor. Belediyenin toplu ulaşımdaki araçların sayısını artırması gerektiğini düşünüyorum. Sefer fazla olunca vatandaşlar özel araçlarına yönelmeyi azaltacaktır” diye konuştu.

İHA