HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’un trafik çilesi her geçen gün artıyor! 1 saatlik mesafe 1,5 saate yükseldi

İstanbul’un trafik çilesi her geçen gün artıyor! 1 saatlik mesafe 1,5 saate yükseldi

29.09.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemide artan nüfus ve okulların açılması ile birlikte İstanbul’daki trafik çilesi her geçen gün artarak ilerlemeye devam ediyor. Pandemiden öncen ortalama 1 saate gidilen mesafe 1,5 saat kadar yükseldi. Ambarlı kavşağında ise sabah ve akşam saatlerinde trafik durma noktasına geliyor. Havadan görüntülenen trafiğin Küçükçekmece’ye kadar uzandığı görüldü.

İstanbul’un trafik çilesi her geçen gün artıyor! 1 saatlik mesafe 1,5 saate yükseldi

İstanbul’da yaşayan vatandaşların en büyük sorunu her geçen gün artmaya devam eden trafik, bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. Korona virüs salgını ile birlikte vatandaşlar toplu taşıma kullanmak yerine kendi araçları ile trafiğe çıkması da yoğunluğu her geçen gün artırıyor. Normal zamanda nüfus yoğunluğundan oluşan trafik yükünü kaldıramayan yollar daha da içinden çıkılmaz bir hale geldi. Mesai başlangıcı ve bitişinde İstanbul trafiğinin neredeyse her noktasında ciddi yoğunluk oluşuyor. Trafiğin oluşmadığı belirli ve küçük güzergahlar kaldı. Ambarlı Kavşağı’nda ise trafik yoğunluğu içinden çıkılamayan bir çileye dönüşüyor. İşten çıkan vatandaşlar evlerine gitmek için artık daha fazla trafikte kalmak zorunda kalıyorlar. Alternatif güzergahlar olmadığı için Ambarlı Kavşağı artık trafik yükünü kaldıramıyor. Vatandaşlar ise durumdan şikayet ederek acilen bir çözüm bulunması gerektiğini ifade ediyor.

3d3266d6-8cd2-47ac-9f3c-1f0908e948a6

METROBÜS SAYISI ÇOĞALTILMALI

Her geçen gün trafiğe daha çok özel araç çıktığını ifade eden Şener Aktaş, “Trafiğin her geçen gün artması bizi üzüyor. İstanbul’un nüfusu çoğalmaya başladı, özellikle yabancı uyruklu vatandaşlar daha fazla görmeye başladık. Bu durumdan dolayı rahatsızlık yaşıyoruz. İBB’nin metrobüs seferlerini yapan araç sayısını çoğaltması gerekiyor. Trafik sorunu için farklı projelerin yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

02900d47-5018-488b-a069-eb4562e1dfe1

OKULLARIN AÇILMASI ETKİLİ OLDU

Trafiğin en büyük nedenlerinin başında okulların açılması olduğunu ifade eden Şener Kayaoğlu, “Vatandaşlar artık tatil yerlerinden tamamen yaşadıkları şehirlere gittikleri için trafik daha fazla artıyor. Yan yollar trafiği tamamen kilit duruma getiriyor. Her vatandaş evinden çıktığı gibi kendisini anayola doğru atıyor. Bence trafik sorunu için toplu taşıma araçlarının sayılarını ve sefer aralıklarını arttırmaları gerekiyor. Korona salgını nedeniyle trafik daha fazla artıyor. Vatandaşlar toplu taşımayı kullanmak istemiyor. Belediyenin toplu ulaşımdaki araçların sayısını artırması gerektiğini düşünüyorum. Sefer fazla olunca vatandaşlar özel araçlarına yönelmeyi azaltacaktır” diye konuştu.

34aa5dcc-97ac-42f8-8fc8-076dab591e77

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatıTürkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatı
PARTNERÜnlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş ifşa etti! Sosyal medya bu video ile çalkalanıyorÜnlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş ifşa etti! Sosyal medya bu video ile çalkalanıyor
Kritik toplantı bugün! Gözler o saate çevrildiKritik toplantı bugün! Gözler o saate çevrildi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kuvvetli yağış! Meteoroloji 3 ili uyardı

Kuvvetli yağış! Meteoroloji 3 ili uyardı

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

MasterChef'te Somer Şef'i çıldırtan olay! İlk defa bu kadar sinirlendi

MasterChef'te Somer Şef'i çıldırtan olay! İlk defa bu kadar sinirlendi

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Özel harekât polisi kocasını öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı

Özel harekât polisi kocasını öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı

Katliam gibi kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti

Katliam gibi kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.