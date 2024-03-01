İstanbul Valiliği duyurdu! Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor

2 yılı aşkın süren çalışmalar sonucunda restore edilen Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor.
İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı’nın incisi Kız Kulesi'nın, 1 Mart 2024’ten itibaren ziyaretçilerini ağırlayacağını duyurdu. Valilik ulaşımın, Üsküdar-Salacak Sahil Düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesinden sağlanacağını açıkladı. Kuleye tekne seferleri, 09.30-17.00 arasında yarım saatte bir şeklinde yapılacak.
#İstanbul Boğazı’nın incisi Kız Kulesi, 1 Mart 2024’ten itibaren yeniden ziyarete açılıyor.— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) February 29, 2024
📢 Ulaşım, Üsküdar-Salacak Sahil Düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesinden sağlanacak,
Tekne seferleri, 09.30-17.00 arasında yarım saatte bir şeklinde gerçekleştirilecektir. pic.twitter.com/2BYQLnibUX