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  4. İstanbul Valiliği duyurdu! Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor

İstanbul Valiliği duyurdu! Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
01.03.2024 00:27
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İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, bugünden itibaren yeniden ziyaretçileri ağırlayacak. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kız Kulesi'ne ulaşım Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştirilecek.

İstanbul Valiliği duyurdu! Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor

2 yılı aşkın süren çalışmalar sonucunda restore edilen Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor.

İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı’nın incisi Kız Kulesi'nın, 1 Mart 2024’ten itibaren ziyaretçilerini ağırlayacağını duyurdu. Valilik ulaşımın, Üsküdar-Salacak Sahil Düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesinden sağlanacağını açıkladı. Kuleye tekne seferleri, 09.30-17.00 arasında yarım saatte bir şeklinde yapılacak.


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Kız Kulesi
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