İstanbul Valiliği gün ve saat verip uyardı

İstanbul, Samsun, Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için 4 Kasım’dan itibaren yoğun sis ve pus uyarısı yapıldı. bulundu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte genellikle sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pusun etkili olması beklenirken yetkililer, görüş mesafesinde azalma olabileceği nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu. 3-4 Kasım gecesinden itibaren etkili olmaya başlaması beklenen yoğun sis ve pusun 8 Kasım’dan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama şu şekilde:



Marmara Bölgesi’nde Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre; 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre;

Bölgemizde 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.



Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



????https://t.co/QXptqPl9Ha pic.twitter.com/AZ47qJBynp — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 3, 2021

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin değerlendirmelerine göre; 4 Kasım Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının Bölge genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle Yağmur ve Sağanak, Muğla çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus ve Sis hadisesi bekleniyor.



