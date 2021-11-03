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İstanbul Valiliği gün ve saat verip uyardı

03.11.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiseleri nedeniyle olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı. İstanbul'dan sonra birçok il için de aynı uyarı yapıldı.

İstanbul Valiliği gün ve saat verip uyardı

İstanbul, Samsun, Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için 4 Kasım’dan itibaren yoğun sis ve pus uyarısı yapıldı. bulundu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte genellikle sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pusun etkili olması beklenirken yetkililer, görüş mesafesinde azalma olabileceği nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu. 3-4 Kasım gecesinden itibaren etkili olmaya başlaması beklenen yoğun sis ve pusun 8 Kasım’dan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama şu şekilde:

Marmara Bölgesi’nde Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre; 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin değerlendirmelerine göre; 4 Kasım Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının Bölge genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle Yağmur ve Sağanak, Muğla çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus ve Sis hadisesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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