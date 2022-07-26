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İstanbul Valiliği'nden 'kaçak göçmen' açıklaması! İşte 1 aylık sonuçlar

26.07.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği'nden yaklaşık 1 aylık süreçte gerçekleştirilen kaçak göçmen denetimlerinde sınır dışı işlemlerine ilişkin dikkat çeken verileri paylaştı. Buna göre, 26 Haziran - 26 Temmuz tarihleri arasında 3 bin 589 kaçak göçmen İstanbul'dan sınır dışı edildi. 12 bin 817 yabancı ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere sevk edildi.

İstanbul Valiliği'nden 'kaçak göçmen' açıklaması! İşte 1 aylık sonuçlar

Türkiye'nin kaçak göçle mücadelesi sürüyor! İstanbul'da 26 Haziran - 26 Temmuz tarihleri arasındaki yaklaşık 1 aylık süreçte gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarını valilik paylaştı.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"26 Haziran 2022- 26 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki 1 aylık sürede yapılan denetim ve uygulamalarda 18.297 kaçak göçmen hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bu dönemde tespit edilen kaçak göçmenlerden 3.589’u doğrudan İstanbul’dan ülkelerine sınır dışı edilmiş, 12.817 yabancı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. 2022 yılı Ocak ayından bugüne kadar İstanbul’da 94.708 kaçak göçmen hakkında işlem yapılmış, 19.032 kişi ilimizden sınır dışı edilmiştir. İşlem yapılan 66.524 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Kaçak göçle mücadelemiz kararlı ve etkin şekilde sürdürülmektedir."

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