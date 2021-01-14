İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

İstanbul Valiliği, yarından itibaren kentte etkili olması beklenen kar yağışı, don ve buzlanmaya karşı alınan tedbirleri açıkladı ve dışarı çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İstanbul'da kış mevsimine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın "Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri" genelgesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "2020-2021 Kış Programı" genelgesinin ilçe kaymakamlıklarına, belediyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulduğu ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

"CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR"

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelere yer verilen açıklamada, İstanbul'da yarından itibaren kar yağışının beklendiği belirtilerek, şunlar ifade edildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporunda, Cuma günü (15 Ocak) ilk saatlerde İstanbul genelinde karla karışık yağmur olarak başlayacak yağışların kar yağışına dönüşerek öğle saatlerine kadar sürmesi beklenmektedir. Cumartesi günü (16 Ocak) öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin edilen havanın, Pazar günü (17 Ocak) yoğun kar yağışlı olacağı ve Pazartesi günü (18 Ocak), akşam saatlerine kadar aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir."