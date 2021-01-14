HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

14.01.2021 19:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

İstanbul Valiliği yarından itibaren etkisini göstermesi beklenen kar yağışı ile ilgili vatandaşları uyararak gerekli kurum ve kuruluşların duyurulduğunu açıkladı. Meteoroloji verilerine göre, cuma günü (yarın) ilk saatlerde İstanbul genelinde karla karışık yağmur olarak başlayacak yağışların kar yağışına dönüşerek öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Pazar günü yoğun kar yağışlı olacağı ve pazartesi günü, akşam saatlerine kadar aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği, yarından itibaren kentte etkili olması beklenen kar yağışı, don ve buzlanmaya karşı alınan tedbirleri açıkladı ve dışarı çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İstanbul'da kış mevsimine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın "Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri" genelgesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "2020-2021 Kış Programı" genelgesinin ilçe kaymakamlıklarına, belediyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulduğu ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

"CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR"

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelere yer verilen açıklamada, İstanbul'da yarından itibaren kar yağışının beklendiği belirtilerek, şunlar ifade edildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporunda, Cuma günü (15 Ocak) ilk saatlerde İstanbul genelinde karla karışık yağmur olarak başlayacak yağışların kar yağışına dönüşerek öğle saatlerine kadar sürmesi beklenmektedir. Cumartesi günü (16 Ocak) öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin edilen havanın, Pazar günü (17 Ocak) yoğun kar yağışlı olacağı ve Pazartesi günü (18 Ocak), akşam saatlerine kadar aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir."

Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da ekipler teyyakuza geçtiMeteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da ekipler teyyakuza geçti

ALINAN TEDBİRLER

Kar yağışı, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşünün vatandaşların günlük yaşantısını olumsuz yönde etkilememesi için alınan tedbirlerin uygulanmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, bu tedbirlere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Kar yağışı, don ve buzlanmanın etkili olduğu gün ve saatlerde, zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, özel araçları ile yola çıkan vatandaşlarımızın da mutlaka kar lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı kullanmaları, bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları, trafik kuralları, işaret ve işaretçilerine uymaları, acil yardım, kurtarma, yol bakım ve müdahale araçlarının, görev mahalline en seri şekilde ulaşmaları için, sürücülerimizin emniyet şeritlerini kullanmamaları, trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergahları kullanmaları, arıza hallerinde araçların sürücüler tarafından terk edilmemesi ve acil çağrı için 155 Polis İmdat, 156 Alo Jandarma, 159 Karayolları telefon numaralarını aramaları; elektrik kesintisi ve buna bağlı olarak oluşacak su kesintisi, ısınma ve aydınlatma gibi günlük ihtiyaçların karşılanmasında tedbirli ve dikkatli olunması, görevli ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak için site, apartman ve iş yeri sorumlu yönetici ve sahiplerinin imkanlar ölçüsünde bina giriş ve çıkış yollarının kar ve buzdan temizlenmesini sağlamaları, ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü günlerde, sağlık yetkililerinin önerdiği gibi yaşlı, çocuk, hamile, kalp ve akciğer hastalığı olan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, soba ile ısınan konutlarda baca temizliği ve sobaların yakılması konusunda tedbirli olunması, can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir."

İhtiyaç halinde bütün vatandaşların, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (İstanbul AFAD) 0212 455 56 63 ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) 0212 444 25 66 numaralı telefonlarını aramaları gerektiği belirtildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı olduCumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu
03 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 3?03 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 3?

En Çok Okunan Haberler

Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek

Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Olay itiraflar! 'İçkime ilaç katıp görüntülerimi...'

Olay itiraflar! 'İçkime ilaç katıp görüntülerimi...'

'Müstehcen sahneleri annemle izlerken...'

'Müstehcen sahneleri annemle izlerken...'

Aşıda öncelikli meslek grupları belli oldu

Aşıda öncelikli meslek grupları belli oldu

Medya dünyasını yasa boğan haber!

Medya dünyasını yasa boğan haber!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

14 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

14 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika! Bakan Koca'dan kritik aşı açıklaması

Son dakika! Bakan Koca'dan kritik aşı açıklaması

Veterinere tecavüz olayında yeni gelişme! İkinci dava açıldı

Veterinere tecavüz olayında yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

Palu davasında Tuncer Ustael'den ilginç çıkış: Benim öldürdüğüme dair kimin elinde delil vardır

Palu davasında Tuncer Ustael'den ilginç çıkış

AK Parti'den, EBB Başkanı Büyükerşen'e 'Özür dile ve istifa et' çağrısı

EBB Başkanı Büyükerşen'e 'Özür dile ve istifa et' çağrısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.